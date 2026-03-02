Рейтинг@Mail.ru
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/pervyy-sezd-sester-miloserdiya-kryma-i-novorossii-proydet-v-sevastopole-1153588568.html
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T08:29
2026-03-02T08:29
новости севастополя
севастополь
крымская митрополия
новый херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153596768_0:132:1261:841_1920x0_80_0_0_95d17431bdf8227f97778e7ba6a32e80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из разных регионов страны. Об этом со ссылкой на Патриархия.ru сообщает пресс-служба Крымской митрополии.По словам главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова, это сбытие можно назвать эпохальным: сестры милосердия со всей страны впервые соберутся вместе."Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями", – говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.В апреле 2024 года учебный центр Больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона начал в Севастополе обучение для сестер милосердия.Центральная клиническая больница святителя Алексия – медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. В Горловке (ДНР) организован Центр протезирования и медицинской адаптации. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными. Больница является одним из главных центров в России по обучению сестер по уходу и по развитию сестричеств милосердия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеНовая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягамХрам в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153596768_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_6c84b4af49dc8289888cd0cf26dcdca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, крымская митрополия, новый херсонес
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе

Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в "Новом Херсонесе" 8-9 марта

08:29 02.03.2026
 
© Крымская митрополияВ "Новом Херсонесе" пройдет первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
В Новом Херсонесе пройдет первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
© Крымская митрополия
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из разных регионов страны. Об этом со ссылкой на Патриархия.ru сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
"8-9 марта 2026 года Крымская митрополия совместно со столичной Центральной клинической больницей святителя Алексия, митрополита Московского, и благотворительным фондом "Христианское милосердие" проведет в Севастополе Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии. Для обсуждения актуальных вопросов сестринского служения и обмена опытом на мероприятие в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из различных регионов России", – говорится в сообщении.
По словам главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова, это сбытие можно назвать эпохальным: сестры милосердия со всей страны впервые соберутся вместе.
"Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями", – говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.
В апреле 2024 года учебный центр Больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона начал в Севастополе обучение для сестер милосердия.
Центральная клиническая больница святителя Алексия – медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. В Горловке (ДНР) организован Центр протезирования и медицинской адаптации. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными. Больница является одним из главных центров в России по обучению сестер по уходу и по развитию сестричеств милосердия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам
Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
 
Новости СевастополяСевастопольКрымская митрополияНовый Херсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
10:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
10:00Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
09:52В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
09:36Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
09:31Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане
09:10Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры
08:57В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
08:47Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
08:34Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
08:29Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
08:06Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
07:58Иран отказался вести переговоры с США
07:52Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
07:34В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
07:29Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
07:20Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
07:07Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
06:42Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
06:25Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Лента новостейМолния