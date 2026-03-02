https://crimea.ria.ru/20260302/pervyy-sezd-sester-miloserdiya-kryma-i-novorossii-proydet-v-sevastopole-1153588568.html

Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе

Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе

Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T08:29

2026-03-02T08:29

2026-03-02T08:29

новости севастополя

севастополь

крымская митрополия

новый херсонес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153596768_0:132:1261:841_1920x0_80_0_0_95d17431bdf8227f97778e7ba6a32e80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из разных регионов страны. Об этом со ссылкой на Патриархия.ru сообщает пресс-служба Крымской митрополии.По словам главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова, это сбытие можно назвать эпохальным: сестры милосердия со всей страны впервые соберутся вместе."Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями", – говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.В апреле 2024 года учебный центр Больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона начал в Севастополе обучение для сестер милосердия.Центральная клиническая больница святителя Алексия – медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. В Горловке (ДНР) организован Центр протезирования и медицинской адаптации. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными. Больница является одним из главных центров в России по обучению сестер по уходу и по развитию сестричеств милосердия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеНовая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягамХрам в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, крымская митрополия, новый херсонес