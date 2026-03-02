https://crimea.ria.ru/20260302/pervyy-sezd-sester-miloserdiya-kryma-i-novorossii-proydet-v-sevastopole-1153588568.html
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств... РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из разных регионов страны. Об этом со ссылкой на Патриархия.ru сообщает пресс-служба Крымской митрополии.По словам главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова, это сбытие можно назвать эпохальным: сестры милосердия со всей страны впервые соберутся вместе."Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями", – говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.В апреле 2024 года учебный центр Больницы Святителя Алексия по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона начал в Севастополе обучение для сестер милосердия.Центральная клиническая больница святителя Алексия – медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. В Горловке (ДНР) организован Центр протезирования и медицинской адаптации. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными. Больница является одним из главных центров в России по обучению сестер по уходу и по развитию сестричеств милосердия.
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в "Новом Херсонесе" 8-9 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет 8-9 марта. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из разных регионов страны. Об этом со ссылкой на Патриархия.ru сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
"8-9 марта 2026 года Крымская митрополия совместно со столичной Центральной клинической больницей святителя Алексия, митрополита Московского, и благотворительным фондом "Христианское милосердие" проведет в Севастополе Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии. Для обсуждения актуальных вопросов сестринского служения и обмена опытом на мероприятие в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" соберутся представители более 35 сестричеств из различных регионов России", – говорится в сообщении.
По словам главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова, это сбытие можно назвать эпохальным: сестры милосердия со всей страны впервые соберутся вместе.
"Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями", – говорит он, отмечая, что сегодня в Крыму происходит активное возрождение сестричеств милосердия. В Учебном центре больницы святителя Алексия вот уже два года проводят профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, в семи крымских городах появились сестричества.
В апреле 2024 года учебный центр Больницы Святителя Алексия
по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона начал в Севастополе обучение для сестер милосердия.
Центральная клиническая больница святителя Алексия – медицинское учреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Больница находится в Москве. Открыты филиалы в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области. В Горловке (ДНР) организован Центр протезирования и медицинской адаптации. Работает лицензированный Учебный центр по подготовке младших медсестер по уходу за больными. Больница является одним из главных центров в России по обучению сестер по уходу и по развитию сестричеств милосердия.
