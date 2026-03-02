https://crimea.ria.ru/20260302/operatsiya-protiv-irana-chto-budet-s-energorynkami-i-chto-vazhno-dlya-rossii-1153609269.html

Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России

Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России

Военная операции США и Израиля против Ирана спровоцирует нестабильность на энергорынках, однако для экономик России, Китая и Индии тяжелых последствий иметь не... РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Военная операции США и Израиля против Ирана спровоцирует нестабильность на энергорынках, однако для экономик России, Китая и Индии тяжелых последствий иметь не будет. При этом действия американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке дают Москве повод задуматься. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог-американист Марат Баширов.Энергорынки и судоходство"Пока Иран очень ответственно относится к вопросам перекрытия Ормузского пролива. Но на самом деле они могут это сделать легко: это же водное пространство всего в несколько десятков километров. Перекрыть очень легко. Просто выставить бомбы, которые несут плавающие мины. Все – пролив перекрыт", – ответил Баширов на вопрос о том, как военная операции США и Израиля против Ирана может повлиять на энергорынки, торговые маршруты и судоходство.При этом пока Иран не идет на это сразу по нескольким причинам, продолжает политолог. Первая из них – торговля с Китаем, который закупает большое количество иранской нефти. Однако далее ситуация может разворачиваться по-разному и в итоге все будет зависеть от того, устоит ли иранская государственность.При этом нестабильность на Ближнем Востоке с большой вероятностью спровоцирует рост нефтяных и газовых цен, даже если Ормузский пролив останется открыт. И это почувствуют экономики целого ряда стран, в том числе США.Российская нефть"Предприниматель планирует с точки зрения производства и продаж не на дни и месяцы, а на годы, и поэтому заключает контракт со стабильной ценой на 10 лет, чтобы понимать, что стоимость нефти для него фиксированная, тогда он может что-то планировать, производить и продавать", – продолжает Баширов.При этом, все то, что вязано с нестабильностью на Ближнем Востоке, касается в первую очередь так называемых спотовых (не долгосрочных) продаж с небольшими объемами."Поэтому, например, Китай вообще не смотрит, что происходит на спотовом рынке. Индия тоже не смотрит. У них контракты с РФ на годы вперед по фиксированной цене. Ну и Россия тоже не смотрит. Пожалуйста, у России огромные запасы нефти – заключайте долгосрочные контракты, покупайте на фиксированных условиях", – оценивает эксперт риски в связи с ситуацией для Москвы.Важный вопрос для МосквыПри этом Баширов выделяет другие аспекты, которые имеют для Москвы принципиальное значение. Политолог напоминает: президент США Дональд Трамп начал атаку на Иран ровно через сутки после достигнутой договоренности, где Иран согласился сокращать уровень обогащения урана. Все возможности контролировать соблюдение этой договоренности с Тегераном у Вашингтона есть, поскольку в составе контролирующая организация - МАГАТЭ – есть агенты СШАКонфликт культурЧто касается долгосрочных последствия внутри самого ближневосточного региона, по мнению Баширова, в этом конфликте культур меньше всего шансов на победу у самого Израиля."Культура есть основа восприятия мира человеком. Поэтому Израиль как государство не выживет в окружении этих монархий – Египта, Ирана, Ирака. Просто потому, что его втащили в культурный конфликт. И второе - в этих государствах рождается в десятки раз больше граждан", - поясняет свою мысль собеседник агентства.Немаловажным является и религиозный аспект: единственная религия, с которой мусульмане могут найти консенсус, – христианство. С иудеями же консенсуса не получится, и это еще уменьшает долгосрочные шансы Израиля на выживание в окружении мусульманских стран, убежден Баширов.Военная операция США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Никаких переговоров с США не будет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войнеПутин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами СовбезаКонгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт

