Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
Не было спортзала, буфета, выставочного зала тоже не было, а туалет на улице – в таких условиях почти 50 лет учились студенты Крымского художественного училища. Теперь все не так: с 1 сентября 2025 года они обживаются в новых стенах, но на "намоленном" многими поколениями талантливых студентов и выпускников месте – в Симферополе на улице Тамбовской.Стройка длилась пять лет. За этот большой срок из одноэтажного дореволюционного здания выросло в таком же архитектурном стиле, но двухэтажное и с мансардой.– Все началось со спортзала. У нас не было своего, приходилось и в школах соседних заключать договоры, и с ПТУ-15. Мы не могли из-за этого пройти необходимую образовательному учреждению аттестацию, – рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым директор Крымского художественного училища имени Самокиша Виктор Ермаков, сам, между прочим, его выпускник.По первоначальному проекту, на котором только спортзал, общий архитектурный облик училища получался нелепым. Тогда родилась идея делать два этажа и мансарду.– Специалисты бурили, сверлили, и говорят: никакой настройки здесь быть не может. Потому что на этом месте было три здания, построенных в разное время, у них разный фундамент. "Посадить" этажи на эти разные фундаменты было нельзя. У нас между буфетом и библиотекой была бутовая стена из огромных камней. Когда все вскрыли, обнаружилось, что стена стояла на больших бревнах, они были уже перекошенные. Ужас!" – глаза Виктора Ивановича становятся большими.Так из пристройки родилась практически новая стройка, подрядчики назвали ее "глубокой реконструкцией". Рыли котлован, делали новый фундамент, подводили все коммуникации, и котельную переделали – была собственная газовая, стала городская, устанавливали противопожарное оборудование, канализацию…– Мы начинали смету с 200 миллионов. Закончили 300 с хвостиком. Очень много работ было, – рассказывает Виктор Ермаков.Даже при СССР на будущих художников не хватило денегЭто не первая попытка за всю почти 90-летнюю историю училища заселить будущих художников в достойные помещения. Еще до войны, которая и помешала воплотить задуманное, был создан проект, по которому должны были в Симферополе строить здание для художников. Второй раз корпус для живописцев должны были построить в комплексе при возведении музыкального училища, но денег не хватило.Теперь же, впервые за много десятилетий, студенты ходят по широким коридорам, имеют возможность полноценно пообедать, вымыть руки от краски теплой водой в туалете внутри здания, а не бежать на улицу в холодные уличные уборные, занимаются в расширенных мастерских.– А вы знаете, наши студенты больше всего любят играть в волейбол, – показывает Василий Иванович душевые для учащихся. – Вот тут они могут помыться после занятий.Заходим в один из общеобразовательных классов. На столе перед будущими художниками лежит муляж автомата, преподаватель – в защитной форме. Это занятия начальной военной подготовкой: будущие деятели искусства должны уметь не только родину красиво запечатлеть на холсте, но и защитить.Душа училища – безусловно – это его мастерские. Тут очень тихо, только слышно, как карандаш шуршит по бумаге. А еще здесь с непривычки жарко: натурщик перед студентами сидит много часов раздетый, ему должно быть тепло.– Раньше мы мерзли сильно, теперь вон даже раздеваться приходится, – говорит директор и показывает в угол: там теплая стоит обувь студентов, им приходится переобуваться.Богатая история в новых стенах– А вот это самая главная наша вещь, – с улыбкой показывает директор на старую много раз перекрашенную табуретку. – Очень многофункциональная: пригодна и для того, чтоб натурщика посадить, и натюрморт сформировать, и палитру положить на нее – ведь испачкать не жалко.Рядом с табуреткой, которая видала не одно поколение студентов – еще пахнущие новым деревом мольберты. Их конструкция не меняется веками. Но так как в училище учат не только живописи и графике, но и дизайну, тут есть и современные технические новинки. По национальному проекту "Культура" на училище было выделено 3,23 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов на оснащение учебными материалами и современным оборудованием, включая интерактивные панели. В оснащенными таких панелях классах очень хорошо изучать в том числе и историю искусств: мельчайшие элементы того или иного произведения искусства могут разглядеть студенты и на самой задней парте.Виктор Ермаков отмечает, что реконструкция шла бережно: во внутреннем дворике оставили арукарию, в подвале – несколько бутовых старых стен, хоть музей делай. Теперь училище с богатейшей историей и традицией высокого уровня преподавания обладает не только духовными, но и материальными ресурсами, чтобы полностью раскрыть таланты в своих 160 студентах.– У нас площадь была 1,5 тысячи квадратных метров а сейчас 4,5 тысячи. Есть лифты для обучения маломобильных, выставочный зал, – загибает пальцы директор.Выставлять в зале есть что. Помимо дипломных работ студентов училища, которое еще со времен СССР входило в пятерку лучших в стране, тут ежегодно показывают живопись осеннего конкурса-плэнера "Крымская палитра". Это уникальная, единственная подобная в России инициатива училища им. Самокиша: с 2015 года в Крыму собираются лучшие педагоги и студенты множества художественных училищ всей страны. Это позволяет, считают в училище, и на уровень других посмотреть, и себя показать. Две недели усиленной работы – и готова всероссийская выставка лучших пейзажей и натюрмортов в масле на крымскую тематику.Теперь студентам других российских художественных училищ не стыдно показать не только Крым, но и полностью обновленное здание alma mater крымских художников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Не было спортзала, буфета, выставочного зала тоже не было, а туалет на улице – в таких условиях почти 50 лет учились студенты Крымского художественного училища. Теперь все не так: с 1 сентября 2025 года они обживаются в новых стенах, но на "намоленном" многими поколениями талантливых студентов и выпускников месте – в Симферополе на улице Тамбовской.
Стройка длилась пять лет. За этот большой срок из одноэтажного дореволюционного здания выросло в таком же архитектурном стиле, но двухэтажное и с мансардой.
– Все началось со спортзала. У нас не было своего, приходилось и в школах соседних заключать договоры, и с ПТУ-15. Мы не могли из-за этого пройти необходимую образовательному учреждению аттестацию, – рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым директор Крымского художественного училища имени Самокиша Виктор Ермаков, сам, между прочим, его выпускник.
По первоначальному проекту, на котором только спортзал, общий архитектурный облик училища получался нелепым. Тогда родилась идея делать два этажа и мансарду.
– Специалисты бурили, сверлили, и говорят: никакой настройки здесь быть не может. Потому что на этом месте было три здания, построенных в разное время, у них разный фундамент. "Посадить" этажи на эти разные фундаменты было нельзя. У нас между буфетом и библиотекой была бутовая стена из огромных камней. Когда все вскрыли, обнаружилось, что стена стояла на больших бревнах, они были уже перекошенные. Ужас!" – глаза Виктора Ивановича становятся большими.
Так из пристройки родилась практически новая стройка, подрядчики назвали ее "глубокой реконструкцией". Рыли котлован, делали новый фундамент, подводили все коммуникации, и котельную переделали – была собственная газовая, стала городская, устанавливали противопожарное оборудование, канализацию…
– Мы начинали смету с 200 миллионов. Закончили 300 с хвостиком. Очень много работ было, – рассказывает Виктор Ермаков.

"На реконструкцию Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша, проведенной по Республиканской адресной инвестиционной программе, было выделено 334,8 млн рублей из бюджета Крыма", – ранее докладывал вице-премьер Крыма Михаил Назаров.

© РИА Новости КрымКрымское художественное училище в Симферополе
Крымское художественное училище в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым
Крымское художественное училище в Симферополе

Даже при СССР на будущих художников не хватило денег

Это не первая попытка за всю почти 90-летнюю историю училища заселить будущих художников в достойные помещения. Еще до войны, которая и помешала воплотить задуманное, был создан проект, по которому должны были в Симферополе строить здание для художников. Второй раз корпус для живописцев должны были построить в комплексе при возведении музыкального училища, но денег не хватило.
Теперь же, впервые за много десятилетий, студенты ходят по широким коридорам, имеют возможность полноценно пообедать, вымыть руки от краски теплой водой в туалете внутри здания, а не бежать на улицу в холодные уличные уборные, занимаются в расширенных мастерских.
– А вы знаете, наши студенты больше всего любят играть в волейбол, – показывает Василий Иванович душевые для учащихся. – Вот тут они могут помыться после занятий.
Заходим в один из общеобразовательных классов. На столе перед будущими художниками лежит муляж автомата, преподаватель – в защитной форме. Это занятия начальной военной подготовкой: будущие деятели искусства должны уметь не только родину красиво запечатлеть на холсте, но и защитить.
Душа училища – безусловно – это его мастерские. Тут очень тихо, только слышно, как карандаш шуршит по бумаге. А еще здесь с непривычки жарко: натурщик перед студентами сидит много часов раздетый, ему должно быть тепло.
– Раньше мы мерзли сильно, теперь вон даже раздеваться приходится, – говорит директор и показывает в угол: там теплая стоит обувь студентов, им приходится переобуваться.
© РИА Новости КрымКрымское художественное училище в Симферополе
Крымское художественное училище в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым
Крымское художественное училище в Симферополе

Богатая история в новых стенах

– А вот это самая главная наша вещь, – с улыбкой показывает директор на старую много раз перекрашенную табуретку. – Очень многофункциональная: пригодна и для того, чтоб натурщика посадить, и натюрморт сформировать, и палитру положить на нее – ведь испачкать не жалко.
Рядом с табуреткой, которая видала не одно поколение студентов – еще пахнущие новым деревом мольберты. Их конструкция не меняется веками. Но так как в училище учат не только живописи и графике, но и дизайну, тут есть и современные технические новинки. По национальному проекту "Культура" на училище было выделено 3,23 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов на оснащение учебными материалами и современным оборудованием, включая интерактивные панели. В оснащенными таких панелях классах очень хорошо изучать в том числе и историю искусств: мельчайшие элементы того или иного произведения искусства могут разглядеть студенты и на самой задней парте.
Виктор Ермаков отмечает, что реконструкция шла бережно: во внутреннем дворике оставили арукарию, в подвале – несколько бутовых старых стен, хоть музей делай. Теперь училище с богатейшей историей и традицией высокого уровня преподавания обладает не только духовными, но и материальными ресурсами, чтобы полностью раскрыть таланты в своих 160 студентах.
– У нас площадь была 1,5 тысячи квадратных метров а сейчас 4,5 тысячи. Есть лифты для обучения маломобильных, выставочный зал, – загибает пальцы директор.
Выставлять в зале есть что. Помимо дипломных работ студентов училища, которое еще со времен СССР входило в пятерку лучших в стране, тут ежегодно показывают живопись осеннего конкурса-плэнера "Крымская палитра". Это уникальная, единственная подобная в России инициатива училища им. Самокиша: с 2015 года в Крыму собираются лучшие педагоги и студенты множества художественных училищ всей страны. Это позволяет, считают в училище, и на уровень других посмотреть, и себя показать. Две недели усиленной работы – и готова всероссийская выставка лучших пейзажей и натюрмортов в масле на крымскую тематику.
Теперь студентам других российских художественных училищ не стыдно показать не только Крым, но и полностью обновленное здание alma mater крымских художников.
© РИА Новости КрымКрымское художественное училище в Симферополе
Крымское художественное училище в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым
Крымское художественное училище в Симферополе
