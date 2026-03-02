https://crimea.ria.ru/20260302/novorossiysk-podvergsya-atake-bpla--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1153608314.html

Новороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Новороссийск в ночь на понедельник подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, на данный момент известно о пяти пострадавших гражданах, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников.Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.После снятия угрозы атаки в Новороссийске на пострадавших объектах начались работы с участием экстренных служб. Параллельно специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам.Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада."Ситуация находится под контролем. Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. После обследования территорий городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации – к сбору документов для оформления единовременных выплат", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часовНочная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа

