Новороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Новороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу
Новороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Новороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу
Новороссийск в ночь на понедельник подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, на данный момент известно о пяти пострадавших гражданах, а также 17... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T11:07
2026-03-02T11:07
новороссийск
атаки всу
новости сво
происшествия
андрей кравченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153607237_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0d7f9682ab30c30865082bfeb0b3ce9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Новороссийск в ночь на понедельник подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, на данный момент известно о пяти пострадавших гражданах, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников.Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.После снятия угрозы атаки в Новороссийске на пострадавших объектах начались работы с участием экстренных служб. Параллельно специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам.Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада."Ситуация находится под контролем. Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. После обследования территорий городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации – к сбору документов для оформления единовременных выплат", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
новороссийск
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
новороссийск, атаки всу, новости сво, происшествия, андрей кравченко
Новороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу

Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА – что известно к этому часу

11:07 02.03.2026
 
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Новороссийск в ночь на понедельник подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, на данный момент известно о пяти пострадавших гражданах, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник над Краснодарским краем средства ПВО уничтожили 66 беспилотников.
Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
После снятия угрозы атаки в Новороссийске на пострадавших объектах начались работы с участием экстренных служб. Параллельно специалисты районных администраций приступили к подомовым обходам.
По информации Андрея Кравченко, на данный момент известно о пяти пострадавших. Их доставили в городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Людям оказывают необходимую медицинскую помощь.
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада.
"Ситуация находится под контролем. Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. После обследования территорий городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации – к сбору документов для оформления единовременных выплат", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
