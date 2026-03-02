https://crimea.ria.ru/20260302/nochnaya-ataka-vsu-na-kuban---v-novorossiyske-povrezhdeny-bolee-10-domov-1153601720.html

Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов

Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T06:09

2026-03-02T06:09

2026-03-02T06:33

новороссийск

атаки всу

краснодарский край

новости сво

андрей кравченко

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.С вечера воскресенья в городе была объявлена беспилотная опасность. После полуночи Кравченко сообщил, что в результате атаки киевского режима повреждения получили четыре жилых дома. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам возникли возгорания. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений.Кравченко также подчеркнул, что до отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, атаки всу, краснодарский край, новости сво, андрей кравченко, происшествия