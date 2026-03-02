Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/nochnaya-ataka-vsu-na-kuban---v-novorossiyske-povrezhdeny-bolee-10-domov-1153601720.html
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T06:09
2026-03-02T06:33
новороссийск
атаки всу
краснодарский край
новости сво
андрей кравченко
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.С вечера воскресенья в городе была объявлена беспилотная опасность. После полуночи Кравченко сообщил, что в результате атаки киевского режима повреждения получили четыре жилых дома. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам возникли возгорания. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений.Кравченко также подчеркнул, что до отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, атаки всу, краснодарский край, новости сво, андрей кравченко, происшествия
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов

В Новороссийске после атаки дронов ВСУ есть пострадавший и повреждены более 10 домов

06:09 02.03.2026 (обновлено: 06:33 02.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
С вечера воскресенья в городе была объявлена беспилотная опасность. После полуночи Кравченко сообщил, что в результате атаки киевского режима повреждения получили четыре жилых дома.
"В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу", - написал он в своем telegram-канале.
На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.
Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам возникли возгорания. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений.
Кравченко также подчеркнул, что до отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет.
"Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", - проинформировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
 
НовороссийскАтаки ВСУКраснодарский крайНовости СВОАндрей КравченкоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
10:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
10:00Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
09:52В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
09:36Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
09:31Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане
09:10Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры
08:57В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
08:47Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
08:34Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
08:29Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
08:06Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
07:58Иран отказался вести переговоры с США
07:52Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
07:34В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
07:29Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
07:20Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
07:07Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
06:42Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
06:25Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Лента новостейМолния