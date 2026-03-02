https://crimea.ria.ru/20260302/nochnaya-ataka-vsu-na-kuban---v-novorossiyske-povrezhdeny-bolee-10-domov-1153601720.html
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов
Ночная атака ВСУ на Кубань - в Новороссийске повреждены более 10 домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.С вечера воскресенья в городе была объявлена беспилотная опасность. После полуночи Кравченко сообщил, что в результате атаки киевского режима повреждения получили четыре жилых дома. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам возникли возгорания. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений.Кравченко также подчеркнул, что до отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсовВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
06:09 02.03.2026 (обновлено: 06:33 02.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск один человек получил ранения, повреждены более 10 домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
С вечера воскресенья в городе была объявлена беспилотная опасность. После полуночи Кравченко сообщил, что в результате атаки киевского режима повреждения получили четыре жилых дома.
"В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу", - написал он в своем telegram-канале.
На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.
Позже стало известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам возникли возгорания. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32, куда направлены жильцы частных домовладений.
Кравченко также подчеркнул, что до отмены сигнала атаки БПЛА общественный транспорт в Новороссийске работать не будет.
"Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной. Информация о работе общественного транспорта будет доведена дополнительно", - проинформировал он.
