Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение

Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Агрессия в отношении Ирана может дорого обойтись Соединенным Штатам и Европе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.По словам Михайлова, "Иран – это далеко не Ирак и не Венесуэла, и так как с ними у англосаксов не получится".Сегодня весь иранский народ объединился в желании отомстить США и Израилю за варварские удары по их земле, в частности, за уничтожение школы и убийство детей. И несмотря на то, что прямых стратегических военных союзников у Ирана нет, Тегеран обладает целым рядом других возможностей нанести ответные удары своим недругам, уверен собеседник.Это возможно, например, учитывая, что Иран долгие годы налаживал отношения с некоторым и странами и "подготавливал различные шиитские прокси в регионе, в частности, в Палестине и Ливане", отметил политолог."Есть шиитские группировки и на территории Ирака и тех стран, где есть возможность объединения шиитов. Не нужно забывать и про хуситов. То есть может раскачиваться внутренняя ситуация в государствах Персидского залива, может быть дестабилизация во многих странах региона, в том числе в странах-союзниках Соединенных Штатов Америки и Израиля", – сказал гость эфира.Кроме того, есть государства, которые при определенных обстоятельствах будут готовы поддержать Тегеран по той или иной причине, сказал эксперт. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке может "зайти" Пакистан, а это ядерная держава, подчеркнул Михайлов. Такой сценарий, по мнению политолога, возможен, если США и их союзники в Европе не ограничатся ударами по Ирану с воздуха и моря, а решатся на проведение масштабно наземной операции."Я могу предположить, что некий конфликт у Пакистана с Талибаном*, который сейчас идет, – это кто-то сделал отвлекающий маневр, чтобы Пакистан занялся этой проблематикой, а не ситуацией в Иране. Но это страна, которая еще ранее, в прошлых конфронтационных моментах заявляла, что может поддержать Иран", – напомнил гость эфира.Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и ПакистанаКроме того, проигрыш Ирана не нужен Китаю, которому сегодня обрубают экономические рычаги в Иране – возможности получать дешевые энергоресурсы и, следовательно, конкурировать, так что он также может помогать Тегерану, добавил политолог."Китай потреблял наибольшее количество самой дешевой нефти именно из Ирана. Если этого не будет, у Китая останется только Россия. Да, мы вместе, но Китай – огромная держава, и он, где мог, там и потреблял энергоресурсы. Поэтому я думаю, что подобными действиями США и их союзники подталкивают сжатую китайскую пружину к началу ведения боевых действий. И Китай, возможно, в ближайшем будущем вступит в войну, как минимум начав с Тайваня. Но я допускаю и вариант, что он окажет содействие Ирану", – сказал эксперт.Таким образом, по его мнению, эта война на Ближнем Востоке – "а это уже война, а не обмен дипломатическими ударами" – может не только расколоть мусульманский мир, но и внести много хаоса в мир в целом и серьезно ударить по США и их партнерам на европейским континенте.При этом происходящее вскрыло еще одну нелицеприятную вещь: Трампу верить нельзя, добавил Михайлов."То есть нужно договариваться, но держать пальцы-кулаки за спиной, потому что он (Трамп – ред.) обманщик. Сколько он говорил: "Мы разговариваем с Ираном, готовы к диалогу, идет диалог". Иран высказывал, на что готов пойти, а американцы как бы думали. А оказалось, что все эти разговоры лишь завуалировали подготовку Израиля и США к нанесению ударов и полномасштабной войне в регионе", – подытожил политолог.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго может продержаться Иран под ударами США и ИзраиляЭто не Ирак: на каких условиях США закончат операцию в ИранеКак будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз

