Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/nad-krymom-otrabotala-pvo-1153630524.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Дежурные средства российской ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T20:32
2026-03-02T20:35
новости крыма
крым
белгородская область
курская область
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Один вражеский дрон ликвидировали над Крымом, еще один – над Курской областью, 11 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Белгородской области, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_127:0:664:403_1920x0_80_0_0_6a726c1d1e8e88bbc6813070a38dd9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, белгородская область, курская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом ПВО ликвидировала украинский беспилотник

20:32 02.03.2026 (обновлено: 20:35 02.03.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Один вражеский дрон ликвидировали над Крымом, еще один – над Курской областью, 11 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Белгородской области, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымБелгородская областьКурская областьНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Лента новостейМолния