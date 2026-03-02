Над Крымом отработала ПВО

https://crimea.ria.ru/20260302/nad-krymom-otrabotala-pvo-1153630524.html

Дежурные средства российской ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над... РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Один вражеский дрон ликвидировали над Крымом, еще один – над Курской областью, 11 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией Белгородской области, перечислили в российском военном ведомстве.

