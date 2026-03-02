https://crimea.ria.ru/20260302/na-vstreche-vypusknikov-v-sevastopole-zhenschina-povredila-nos-odnoklassnitse-1153612588.html

На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице

На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице - РИА Новости Крым, 02.03.2026

На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице

В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД... РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, конфликт произошел на встрече выпускников в одном из баров. 34-летние дамы отдыхали в компании бывших одноклассников, распивая спиртные напитки. Подруги вышли на улицу и одна из них взяла с собой бокал вина.Пострадавшая после конфликта обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили об инциденте в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы."Теперь следующая встреча бывших одноклассниц, по всей видимости, состоится в суде", – полагают правоохранители.Ранее сообщалось, что в одном из кафе Симферопольского района посетители избили официанта за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трое парней избили мужчинуМассовая драка произошла на спортивных соревнованиях в КрымуВ Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома

