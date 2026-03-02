https://crimea.ria.ru/20260302/na-vstreche-vypusknikov-v-sevastopole-zhenschina-povredila-nos-odnoklassnitse-1153612588.html
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице - РИА Новости Крым, 02.03.2026
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T13:28
2026-03-02T13:28
2026-03-02T13:28
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/18/1118191844_0:235:2803:1812_1920x0_80_0_0_2ba09cf749ff1676518cbc99caf92a4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, конфликт произошел на встрече выпускников в одном из баров. 34-летние дамы отдыхали в компании бывших одноклассников, распивая спиртные напитки. Подруги вышли на улицу и одна из них взяла с собой бокал вина.Пострадавшая после конфликта обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили об инциденте в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы."Теперь следующая встреча бывших одноклассниц, по всей видимости, состоится в суде", – полагают правоохранители.Ранее сообщалось, что в одном из кафе Симферопольского района посетители избили официанта за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трое парней избили мужчинуМассовая драка произошла на спортивных соревнованиях в КрымуВ Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/18/1118191844_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_9fb39fcd42714e0d0ef4848b7aaba7b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, крым
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
В Севастополе женщина ответит за удар бокалом по лицу бывшей одноклассницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, конфликт произошел на встрече выпускников в одном из баров. 34-летние дамы отдыхали в компании бывших одноклассников, распивая спиртные напитки. Подруги вышли на улицу и одна из них взяла с собой бокал вина.
"На свежем воздухе бывшие одноклассницы стали вспоминать былое прошлое и одна из них высказала старую обиду. Вот тут-то у бокала нашлось другое применение. Разозлившаяся приятельница, недолго думая, швырнула его своей собеседнице в лицо и повредила нос", – сообщили в полиции.
Пострадавшая после конфликта обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили об инциденте в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.
"Теперь следующая встреча бывших одноклассниц, по всей видимости, состоится в суде", – полагают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Симферопольского района посетители избили официанта за отказ сделать кофе
после закрытия заведения. Возбуждено уголовное дело.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: