На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице - РИА Новости Крым, 02.03.2026
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T13:28
2026-03-02T13:28
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, конфликт произошел на встрече выпускников в одном из баров. 34-летние дамы отдыхали в компании бывших одноклассников, распивая спиртные напитки. Подруги вышли на улицу и одна из них взяла с собой бокал вина.Пострадавшая после конфликта обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили об инциденте в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы."Теперь следующая встреча бывших одноклассниц, по всей видимости, состоится в суде", – полагают правоохранители.Ранее сообщалось, что в одном из кафе Симферопольского района посетители избили официанта за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трое парней избили мужчинуМассовая драка произошла на спортивных соревнованиях в КрымуВ Севастополе два фаната футбола подрались во дворе дома
На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице

В Севастополе женщина ответит за удар бокалом по лицу бывшей одноклассницы

13:28 02.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница ответит за нанесение травм бывшей однокласснице бокалом из-под вина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, конфликт произошел на встрече выпускников в одном из баров. 34-летние дамы отдыхали в компании бывших одноклассников, распивая спиртные напитки. Подруги вышли на улицу и одна из них взяла с собой бокал вина.
"На свежем воздухе бывшие одноклассницы стали вспоминать былое прошлое и одна из них высказала старую обиду. Вот тут-то у бокала нашлось другое применение. Разозлившаяся приятельница, недолго думая, швырнула его своей собеседнице в лицо и повредила нос", – сообщили в полиции.
Пострадавшая после конфликта обратилась за помощью к медикам, которые и сообщили об инциденте в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.
"Теперь следующая встреча бывших одноклассниц, по всей видимости, состоится в суде", – полагают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Симферопольского района посетители избили официанта за отказ сделать кофе после закрытия заведения. Возбуждено уголовное дело.
