На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу на мысе Фиолент. По пути к морю, туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Спасатели на носилках подняли пострадавшую вверх по лестнице к машине скорой помощи, отметил Развожаев.Он поблагодарил спасателей и обратился к севастопольцам и гостям города с напутствием: выбирать правильную и удобную обувь и учитывать "коварность" лестницы."Не торопитесь. Лестница местами коварна, особенно если ступени влажные. Трезво оценивайте силы. Если чувствуете усталость или недомогание — лучше остановиться и отдохнуть", - заключил Развожаев.На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Так, спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь.Также, ранее 23-летний мужчина получил серьезные травмы, упав с 15-метровой высоты в районе Фиолента. Эвакуировали пострадавшего морским путем, чтобы как можно скорее передать его медикам.Ранее сообщалось, что чаще всего туристы травмируются в горах Крыма на популярных пешеходных маршрутах на территории Большой Алушты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
