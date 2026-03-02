Рейтинг@Mail.ru
Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, 66 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, четыре – над Белгородской областью, три – над территорией Курской области, один – над территорией Астраханской области.Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских беспилотника над Крымом, Черным и Азовским морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу на крым
Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ

Над Крымом и регионами России сбили 172 украинских беспилотника

07:29 02.03.2026 (обновлено: 07:35 02.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко
ПВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 67 – над акваторией Черного моря, 23 – над территорией Республики Крым, 8 – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, 66 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, четыре – над Белгородской областью, три – над территорией Курской области, один – над территорией Астраханской области.
Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских беспилотника над Крымом, Черным и Азовским морями.
