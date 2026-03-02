https://crimea.ria.ru/20260302/massirovannyy-nalet-na-krym-i-regiony-rossii---sbity-171-bespilotnika-vsu-1153603307.html

Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ

Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ

Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T07:29

2026-03-02T07:29

2026-03-02T07:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Почти 100 беспилотников сбили силы ПВО за ночь над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, 66 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, четыре – над Белгородской областью, три – над территорией Курской области, один – над территорией Астраханской области.Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских беспилотника над Крымом, Черным и Азовским морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

