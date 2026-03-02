https://crimea.ria.ru/20260302/makron-khochet-uvelichit-yadernyy-arsenal-frantsii-i-razrabotat-giperzvuk-1153625082.html

Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук

Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук

Приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны отдал президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T18:01

2026-03-02T18:01

2026-03-02T18:01

франция

эммануэль макрон

новости

ядерное оружие

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122443595_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_f26f96efcd33e54394949dccfa5b333f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны отдал президент Франции Эммануэль Макрон.По его мнению, "продвинутая ядерная доктрина" Франции дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" страны."Мы должны… мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", – считает французский президент.Кроме того, по его словам, Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. А Германия примет участие в новой ядерной доктрине Франции с этого года. Пройдут визиты на объекты и совместные учения.В конце февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР. Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружияРоссия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИДПутин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, эммануэль макрон, новости, ядерное оружие, в мире