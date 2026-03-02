https://crimea.ria.ru/20260302/makron-khochet-uvelichit-yadernyy-arsenal-frantsii-i-razrabotat-giperzvuk-1153625082.html
Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
франция
эммануэль макрон
новости
ядерное оружие
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны отдал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я приказал увеличить число ядерных боеголовок нашего арсенала", – цитирует РИА Новости речь Макрона на выступлении с программой ядерного сдерживания.
По его мнению, "продвинутая ядерная доктрина" Франции дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" страны.
"Мы должны… мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", – считает французский президент.
Кроме того, по его словам, Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. А Германия примет участие в новой ядерной доктрине Франции с этого года. Пройдут визиты на объекты и совместные учения.
"Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет", – также говорится в публикации.
В конце февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило
, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.
В Совете Федерации РФ заявили
, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР. Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение
.
Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя
заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.
