Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны отдал президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны отдал президент Франции Эммануэль Макрон.По его мнению, "продвинутая ядерная доктрина" Франции дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" страны."Мы должны… мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", – считает французский президент.Кроме того, по его словам, Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. А Германия примет участие в новой ядерной доктрине Франции с этого года. Пройдут визиты на объекты и совместные учения.В конце февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР. Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.
франция, эммануэль макрон, новости, ядерное оружие, в мире
Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук

Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и хочет разработать гиперзвуковые ракеты

18:01 02.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны отдал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я приказал увеличить число ядерных боеголовок нашего арсенала", – цитирует РИА Новости речь Макрона на выступлении с программой ядерного сдерживания.
По его мнению, "продвинутая ядерная доктрина" Франции дает возможность впредь европейским странам участвовать в совместных учениях. Париж готов использовать ядерные силы в "жизненных интересах" страны.
"Мы должны… мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", – считает французский президент.
Кроме того, по его словам, Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. А Германия примет участие в новой ядерной доктрине Франции с этого года. Пройдут визиты на объекты и совместные учения.

"Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет", – также говорится в публикации.

В конце февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.
В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР. Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.
Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.
