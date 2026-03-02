https://crimea.ria.ru/20260302/lokomotiv-i-neskolko-vagonov-soshli-s-relsov-v-permskom-krae-1153602513.html

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Локомотив и 10 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, пострадавших нет. Об этом сообщает Свердловская железная дорога.Инцидент произошел в воскресенье в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка между станциями Пермь 2 и Шаля. При сходе с рельсов десяти вагонов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.Пострадавших нет, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации последствий ЧП направили восстановительные поезда.Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.В результате инцидента пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

