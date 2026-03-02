Рейтинг@Mail.ru
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
Локомотив и 10 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, пострадавших нет. Об этом сообщает Свердловская железная дорога. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T07:20
2026-03-02T07:20
происшествия
пермский край
свердловская область
железная дорога
поезд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153602695_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_a4a4b7e7f737a50922f31d26edf9846a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Локомотив и 10 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, пострадавших нет. Об этом сообщает Свердловская железная дорога.Инцидент произошел в воскресенье в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка между станциями Пермь 2 и Шаля. При сходе с рельсов десяти вагонов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.Пострадавших нет, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации последствий ЧП направили восстановительные поезда.Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.В результате инцидента пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пермский край
свердловская область
происшествия, пермский край, свердловская область, железная дорога, поезд
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае

В Пермском крае сошли с путей локомотив и несколько вагонов

07:20 02.03.2026
 
© Уральская транспортная прокуратураЛокомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
© Уральская транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Локомотив и 10 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, пострадавших нет. Об этом сообщает Свердловская железная дорога.
Инцидент произошел в воскресенье в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка между станциями Пермь 2 и Шаля. При сходе с рельсов десяти вагонов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.
Пострадавших нет, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации последствий ЧП направили восстановительные поезда.
© Уральская транспортная прокуратураЛокомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
© Уральская транспортная прокуратура
Из-за случившегося задерживается движение более 40 грузовых и трех пассажирских поезда, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК России.
© Уральская транспортная прокуратураЛокомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
© Уральская транспортная прокуратура
Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В результате инцидента пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
