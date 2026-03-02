https://crimea.ria.ru/20260302/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-priostanovki-dvizheniya-1153602342.html
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T07:07
2026-03-02T07:07
2026-03-02T07:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ночью движение транспорта по мосту было перекрыто в течение получаса.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
На Крымском мосту после ночной приостановки движения нет очередей
07:07 02.03.2026 (обновлено: 07:10 02.03.2026)