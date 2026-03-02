Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260302/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-priostanovki-dvizheniya-1153602342.html
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T07:07
2026-03-02T07:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_204:406:1188:960_1920x0_80_0_0_d1924cebad7e22610522850e8e68dd0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ночью движение транспорта по мосту было перекрыто в течение получаса.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_340:396:1092:960_1920x0_80_0_0_d4bc4e271793cde8b306c9a533e9a21b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, транспорт
Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения

На Крымском мосту после ночной приостановки движения нет очередей

07:07 02.03.2026 (обновлено: 07:10 02.03.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Ночью движение транспорта по мосту было перекрыто в течение получаса.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - приводятся данные на 7 утра.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
10:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
10:00Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
09:52В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
09:36Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
09:31Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане
09:10Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры
08:57В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
08:47Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
08:34Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
08:29Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
08:06Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
07:58Иран отказался вести переговоры с США
07:52Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
07:34В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
07:29Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
07:20Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
07:07Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
06:42Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
06:25Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Лента новостейМолния