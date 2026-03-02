https://crimea.ria.ru/20260302/krymchane-oplachivayut-bankovskoy-kartoy-90-poezdok-v-transporte--1153612750.html
Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d104978e6f2036ed73c6f25e4a54b601.jpg
общественный транспорт, втб, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Более 90% всех поездок в автобусах, троллейбусах и электричках жители Крыма оплачивают с помощью банковской карты в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.
Этот способ дает возможность зафиксировать право на льготы при проезде во всех видах общественного транспорта.
"По данным на январь 2026 года, льготным проездом по карте ВТБ пользуются почти 400 тысяч жителей полуострова. Это на 10% больше, чем годом ранее. С мая 2025 года крымчане совершили уже более 88 миллионов льготных поездок по карте ВТБ в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, в январе этого года у жителей полуострова появился дополнительный способ оплаты проезда — с помощью транспортной карты. Пока ее можно использовать только в троллейбусах городского и пригородного сообщения. При этом транспортная карта не фиксирует льготу — такая возможность доступна только по банковской карте.
"В проекте "Цифровая среда" участвуют 100% перевозчиков Республики Крым, включая железнодорожный транспорт. Это означает, что банковской картой можно оплатить проезд или зафиксировать льготу в любом виде общественного транспорта — в автобусе, троллейбусе и пригородной электричке. Льготникам не требуется дополнительно подтверждать свой статус: достаточно приложить карту к валидатору, и система учтет поездку как льготную", - пояснил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
