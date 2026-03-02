Рейтинг@Mail.ru
Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/krymchane-oplachivayut-bankovskoy-kartoy-90-poezdok-v-transporte--1153612750.html
Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
Более 90% всех поездок в автобусах, троллейбусах и электричках жители Крыма оплачивают с помощью банковской карты в рамках республиканского проекта "Цифровая... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T13:35
2026-03-02T13:35
общественный транспорт
втб
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d104978e6f2036ed73c6f25e4a54b601.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Более 90% всех поездок в автобусах, троллейбусах и электричках жители Крыма оплачивают с помощью банковской карты в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.Этот способ дает возможность зафиксировать право на льготы при проезде во всех видах общественного транспорта.Как отметили в банке, в январе этого года у жителей полуострова появился дополнительный способ оплаты проезда — с помощью транспортной карты. Пока ее можно использовать только в троллейбусах городского и пригородного сообщения. При этом транспортная карта не фиксирует льготу — такая возможность доступна только по банковской карте."В проекте "Цифровая среда" участвуют 100% перевозчиков Республики Крым, включая железнодорожный транспорт. Это означает, что банковской картой можно оплатить проезд или зафиксировать льготу в любом виде общественного транспорта — в автобусе, троллейбусе и пригородной электричке. Льготникам не требуется дополнительно подтверждать свой статус: достаточно приложить карту к валидатору, и система учтет поездку как льготную", - пояснил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9af75c327edb5283b747a203e39b3119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общественный транспорт, втб, новости

Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте

13:35 02.03.2026
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВалидатор
Валидатор
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Более 90% всех поездок в автобусах, троллейбусах и электричках жители Крыма оплачивают с помощью банковской карты в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.
Этот способ дает возможность зафиксировать право на льготы при проезде во всех видах общественного транспорта.
"По данным на январь 2026 года, льготным проездом по карте ВТБ пользуются почти 400 тысяч жителей полуострова. Это на 10% больше, чем годом ранее. С мая 2025 года крымчане совершили уже более 88 миллионов льготных поездок по карте ВТБ в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, в январе этого года у жителей полуострова появился дополнительный способ оплаты проезда — с помощью транспортной карты. Пока ее можно использовать только в троллейбусах городского и пригородного сообщения. При этом транспортная карта не фиксирует льготу — такая возможность доступна только по банковской карте.
"В проекте "Цифровая среда" участвуют 100% перевозчиков Республики Крым, включая железнодорожный транспорт. Это означает, что банковской картой можно оплатить проезд или зафиксировать льготу в любом виде общественного транспорта — в автобусе, троллейбусе и пригородной электричке. Льготникам не требуется дополнительно подтверждать свой статус: достаточно приложить карту к валидатору, и система учтет поездку как льготную", - пояснил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Общественный транспортВТБНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния