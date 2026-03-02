https://crimea.ria.ru/20260302/krymchane-oplachivayut-bankovskoy-kartoy-90-poezdok-v-transporte--1153612750.html

Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте

Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте

Более 90% всех поездок в автобусах, троллейбусах и электричках жители Крыма оплачивают с помощью банковской карты в рамках республиканского проекта "Цифровая... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T13:35

2026-03-02T13:35

2026-03-02T13:35

общественный транспорт

втб

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d104978e6f2036ed73c6f25e4a54b601.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Более 90% всех поездок в автобусах, троллейбусах и электричках жители Крыма оплачивают с помощью банковской карты в рамках республиканского проекта "Цифровая среда", сообщает банк.Этот способ дает возможность зафиксировать право на льготы при проезде во всех видах общественного транспорта.Как отметили в банке, в январе этого года у жителей полуострова появился дополнительный способ оплаты проезда — с помощью транспортной карты. Пока ее можно использовать только в троллейбусах городского и пригородного сообщения. При этом транспортная карта не фиксирует льготу — такая возможность доступна только по банковской карте."В проекте "Цифровая среда" участвуют 100% перевозчиков Республики Крым, включая железнодорожный транспорт. Это означает, что банковской картой можно оплатить проезд или зафиксировать льготу в любом виде общественного транспорта — в автобусе, троллейбусе и пригородной электричке. Льготникам не требуется дополнительно подтверждать свой статус: достаточно приложить карту к валидатору, и система учтет поездку как льготную", - пояснил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественный транспорт, втб, новости