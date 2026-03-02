https://crimea.ria.ru/20260302/krymchan-predupredili-ob-aktivizatsii-kleschey-1153615782.html

Крымчан предупредили об активизации клещей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и напомнили россиянам о важных мерах предосторожности.Специалисты объяснили, что теплая погода способствует пробуждению клещей, и они начинают выходить из состояния зимней спячки.Чтобы минимизировать риск укусов клещей и заражения инфекциями, крымчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности."При посещении лесов и парков носить длинные рукава и брюки, а также закрытую обувь, обрабатывать одежду специальными репеллентами, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей", – напомнили в ведомстве.Также стоит избегать мест с высокой травой. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, добавили в Роспотребнадзоре.В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей"Зимние" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасныКак защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора

