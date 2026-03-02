https://crimea.ria.ru/20260302/krymchan-predupredili-ob-aktivizatsii-kleschey-1153615782.html
Крымчан предупредили об активизации клещей
Крымчан предупредили об активизации клещей - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Крымчан предупредили об активизации клещей
С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T14:24
2026-03-02T14:24
2026-03-02T14:24
клещи
роспотребнадзор
крым
новости крыма
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bce1ca8defc53659c040e79f74dd2ee2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и напомнили россиянам о важных мерах предосторожности.Специалисты объяснили, что теплая погода способствует пробуждению клещей, и они начинают выходить из состояния зимней спячки.Чтобы минимизировать риск укусов клещей и заражения инфекциями, крымчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности."При посещении лесов и парков носить длинные рукава и брюки, а также закрытую обувь, обрабатывать одежду специальными репеллентами, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей", – напомнили в ведомстве.Также стоит избегать мест с высокой травой. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, добавили в Роспотребнадзоре.В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей"Зимние" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасныКак защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_51:0:504:340_1920x0_80_0_0_775f23f612adc5cb3b03ca75a38f0774.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещи, роспотребнадзор, крым, новости крыма, безопасность
Крымчан предупредили об активизации клещей
В Крыму с началом весеннего периода активизируются клещи - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и напомнили россиянам о важных мерах предосторожности.
Специалисты объяснили, что теплая погода способствует пробуждению клещей, и они начинают выходить из состояния зимней спячки.
"Это означает, что риск укусов и, как следствие, заражения инфекционными заболеваниями, такими как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит, значительно возрастает", – сказано в сообщении.
Чтобы минимизировать риск укусов клещей и заражения инфекциями, крымчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
"При посещении лесов и парков носить длинные рукава и брюки, а также закрытую обувь, обрабатывать одежду специальными репеллентами, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей", – напомнили в ведомстве.
Также стоит избегать мест с высокой травой. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, добавили в Роспотребнадзоре.
В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить
под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: