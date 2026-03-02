Рейтинг@Mail.ru
Крымчан предупредили об активизации клещей - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Крымчан предупредили об активизации клещей
Крымчан предупредили об активизации клещей - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Крымчан предупредили об активизации клещей
С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и напомнили россиянам о важных мерах предосторожности.Специалисты объяснили, что теплая погода способствует пробуждению клещей, и они начинают выходить из состояния зимней спячки.Чтобы минимизировать риск укусов клещей и заражения инфекциями, крымчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности."При посещении лесов и парков носить длинные рукава и брюки, а также закрытую обувь, обрабатывать одежду специальными репеллентами, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей", – напомнили в ведомстве.Также стоит избегать мест с высокой травой. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, добавили в Роспотребнадзоре.В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. С первыми теплыми весенними днями на Крымском полуострове начали фиксировать активность клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора и напомнили россиянам о важных мерах предосторожности.
Специалисты объяснили, что теплая погода способствует пробуждению клещей, и они начинают выходить из состояния зимней спячки.
"Это означает, что риск укусов и, как следствие, заражения инфекционными заболеваниями, такими как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит, значительно возрастает", – сказано в сообщении.
Чтобы минимизировать риск укусов клещей и заражения инфекциями, крымчанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
"При посещении лесов и парков носить длинные рукава и брюки, а также закрытую обувь, обрабатывать одежду специальными репеллентами, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей", – напомнили в ведомстве.
Также стоит избегать мест с высокой травой. В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, добавили в Роспотребнадзоре.
В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.
