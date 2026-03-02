https://crimea.ria.ru/20260302/kongress-ssha-planiruet-ogranichit-polnomochiya-trampa---ekspert-1153608581.html

Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт

Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт

Заявления президента США Дональда Трампа о новых жертвах среди американских военных, а также его планы о продолжении военной кампании против Ирана возмутили... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T11:20

2026-03-02T11:20

2026-03-02T11:20

сша

малек дудаков

мнения

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

иран

дональд трамп

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0c/1119140568_0:15:1218:700_1920x0_80_0_0_018090a071976985f51a1eb928ad7438.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Заявления президента США Дональда Трампа о новых жертвах среди американских военных, а также его планы о продолжении военной кампании против Ирана возмутили конгрессменов. В связи с этим законодатели планируют ограничить полномочия Трампа, считает политолог-американист Малек Дудаков.Кроме того, демократы вновь запускают кампанию за отставку министра обороны Пита Хегсета, его наряду с Трампом будут обвинять в смертях американцев, полагает эксперт. А вот глава объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн вовремя вышел из-под удара - он заранее предупреждал Трампа не бить по Ирану, отметил в публикации Дудаков.Также негативное отношение американцев к развязанной войне против Ирана показывают опросы.А один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs ожидает рост нефтяных цен еще на 18 долларов за баррель, а стоимость сжиженного газа на мировых рынках может подскочить сразу на 130%."Это ударит по многим экономикам как в Европе, так и в Азии. США же почувствуют болезненный рост топливных цен и новый виток инфляции", - уточнил политолог.По информации эксперта, имеющие доступ к секретным брифингам Пентагона законодатели в шоке - они так до сих пор не увидели никакой дорожной карты войны с Ираном.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами СовбезаПять детей погибли в Иране из-за удара ИзраиляГибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт

сша

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, малек дудаков, мнения, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, иран, дональд трамп, политика