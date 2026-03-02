https://crimea.ria.ru/20260302/komu-v-rf-povysyat-pensii-s-1-aprelya-2026-goda-1153607802.html

Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 года

Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 года - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 года

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T10:53

2026-03-02T10:53

2026-03-02T10:53

михаил мишустин

россия

пенсия

социальная пенсия

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141258878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c69aa92414d0430ffdf8eab3f2c45cdc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Пенсии будут повышены на 6,8% в том числе людям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам и потерявшим кормильца, а также тем, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, уточнил Мишустин.Кроме того, повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям."Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", - подчеркнул председатель правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, пенсия, социальная пенсия, финансы, новости