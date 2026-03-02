https://crimea.ria.ru/20260302/komu-v-rf-povysyat-pensii-s-1-aprelya-2026-goda-1153607802.html
Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 года
Повышение пенсий с 1 апреля коснется 4 миллионов россиян – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии. Теперь – с 1 апреля – проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек", - сказал премьер-министр.
Пенсии будут повышены на 6,8% в том числе людям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам и потерявшим кормильца, а также тем, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, уточнил Мишустин.
Кроме того, повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям.
"Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", - подчеркнул председатель правительства.
