Кому в РФ повысят пенсии с 1 апреля 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Пенсии будут повышены на 6,8% в том числе людям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам и потерявшим кормильца, а также тем, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, уточнил Мишустин.Кроме того, повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям."Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", - подчеркнул председатель правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые пенсии военным пенсионерам в Крыму – порядок начислений Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
Осень в Алуште
Осень в Алуште
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, индексация коснется более 4 миллионов россиян. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии. Теперь – с 1 апреля – проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек", - сказал премьер-министр.
Пенсии будут повышены на 6,8% в том числе людям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам и потерявшим кормильца, а также тем, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, уточнил Мишустин.
Кроме того, повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям.
"Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", - подчеркнул председатель правительства.
