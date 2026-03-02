Рейтинг@Mail.ru
Керчь и Ялта частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/kerch-i-yalta-chastichno-obestocheny-1153608818.html
Керчь и Ялта частично обесточены
Керчь и Ялта частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Керчь и Ялта частично обесточены
Часть некоторых районов Ялты и Керчи осталась без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T11:24
2026-03-02T11:24
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
ялта
керчь
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/04/1115430485_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_8fa93d97b2b57b9a831979a872cab0a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Часть некоторых районов Ялты и Керчи осталась без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.Вместе с тем, по информации энергетиков, в Керчи обесточен район исправительной колонии.В "Крымэнерго" отметили, что восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.В воскресенье стало известно, что в Крыму и Севастополе произошло аварийное отключение энергосистемы. Позже помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.Подавать электроэнергию после аварийного отключения начали и в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригород Симферополя обесточенЧасть Симферополя на два дня останется без светаВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
ялта
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/04/1115430485_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1cb806fde4c40b11ae5cd12826b1cb5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", ялта, керчь, энергосистема крыма
Керчь и Ялта частично обесточены

В некоторых районах Ялты и Керчи пропал свет

11:24 02.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Ялта — Горка" в Ялте
Канатная дорога Ялта — Горка в Ялте - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Часть некоторых районов Ялты и Керчи осталась без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по информации энергетиков, в Керчи обесточен район исправительной колонии.
В "Крымэнерго" отметили, что восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
В воскресенье стало известно, что в Крыму и Севастополе произошло аварийное отключение энергосистемы. Позже помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.
Подавать электроэнергию после аварийного отключения начали и в Севастополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пригород Симферополя обесточен
Часть Симферополя на два дня останется без света
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
 
Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"ЯлтаКерчьЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния