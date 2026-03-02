https://crimea.ria.ru/20260302/kerch-i-yalta-chastichno-obestocheny-1153608818.html
Керчь и Ялта частично обесточены
Керчь и Ялта частично обесточены - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Керчь и Ялта частично обесточены
Часть некоторых районов Ялты и Керчи осталась без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T11:24
2026-03-02T11:24
2026-03-02T11:24
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
ялта
керчь
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/04/1115430485_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_8fa93d97b2b57b9a831979a872cab0a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Часть некоторых районов Ялты и Керчи осталась без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.Вместе с тем, по информации энергетиков, в Керчи обесточен район исправительной колонии.В "Крымэнерго" отметили, что восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.В воскресенье стало известно, что в Крыму и Севастополе произошло аварийное отключение энергосистемы. Позже помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что электроснабжение в Крыму полностью восстановлено.Подавать электроэнергию после аварийного отключения начали и в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригород Симферополя обесточенЧасть Симферополя на два дня останется без светаВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
ялта
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/04/1115430485_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1cb806fde4c40b11ae5cd12826b1cb5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", ялта, керчь, энергосистема крыма
Керчь и Ялта частично обесточены
В некоторых районах Ялты и Керчи пропал свет