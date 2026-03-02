https://crimea.ria.ru/20260302/kakoy-segodnya-prazdnik-2-marta-1135350998.html

Какой сегодня праздник: 2 марта

2 марта

Какой сегодня праздник: 2 марта

2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. РИА Новости Крым, 02.03.2026

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.Что празднуют в России и миреПочему Международным днем спички стало 2 марта, до сих пор не очень ясно. Сейчас уже трудно оценить важность этого маленького предмета, но очень долго спичка была незаменима для людей – она помогала добыть огонь, а значит, получить тепло, свет и горячую пищу.Еще сегодня день рождения у компакт-диска. Именно 2 марта 1983 года был показан в работе первый в истории компакт-диск. Сейчас СD почти ушли в историю, но некоторые считают, что через десяток-другой лет они войдут в моду и повторят судьбу виниловых пластинок. Кстати, первым по-настоящему популярным альбомом на CD стал Brothers In Arms от британцев Dire Straits. Тираж превысил миллион копий."Опять ворон считаешь?" Так говорят мечтательным детям строгие воспитатели и даже мамы. А вот и да! Причем сегодня – законно: неформальный шутливый День считания ворон отмечается 2 марта.Еще сегодня можно отметить Мeждунapoдный дeнь cпaceния кoшки, Дeнь oткpытыx дaнныx, Дeнь cтapыx вeщeй, Дeнь coздaния дoбpoвoльныx нapoдныx дpужин и Вceмиpный дeнь пcиxичecкoгo здopoвья пoдpocткoв.Имeнины у Мapии, Aнны, Мapиaнны, Никoлaя, Пaвлa, Ρoмaнa, Миxaилa, Федopa, Пopфиpия, Еpмoгeнa, Мины, Гepмoгeнa, Мapкиaнa, Фeoдocия.Знаменательные событияВ 1711 году указом Петра I учрежден Правительствующий Сенат – высший государственный орган Российской империи, существовавший до 1917 года.2 марта 1796 года Наполеон Бонапарт был назначен командующим французской армией для проведения операций в Италии (так называемой Итальянской армией). Тот итальянский поход (1796-1797) стал победоносным, и Наполеон начал свой путь к славе – ему не было еще и тридцати.В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II – император, вошедший в историю России как реформатор.В 1930 году в газете "Правда" вышла статья Иосифа Сталина "Головокружение от успехов" о "перегибах на местах", допущенных при коллективизации.В 1958 году экспедиция Британского содружества во главе с новозеландцем Эдмундом Хиллари и англичанином Вивианом Фуксом впервые пересекла Антарктиду. И вот вам по такому случаю интересный факт о самом холодном месте на земле: если бы растаяли все льды Антарктиды, уровень мирового океана возрос бы на 60 метров.Кто родился2 марта 1824 года родился выдающийся русский педагог, родоначальник отечественной научной педагогики Константин Ушинский. В основе его системы лежит демократизация образования и народность воспитания. Главные труды: "Человек как предмет воспитания", "Родное слово", "О народности в общественном воспитании", "О пользе педагогической литературы".Свой 95-й день рождения отметил бы генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 годах, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев. Его имя связывают с распадом СССР, завершением "холодной войны" и объединением Германии, а период его правления получил название "перестройка".Также 2 марта родились экс-председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, солист рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови, актеры Михаил Пореченков, Дениэл Крейг и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

