Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В развитие учреждений культуры в Крыму с 2014 года вложено более 9 миллиардов рублей, за это время отремонтировали более 200 объектов и продолжают строить новые, в том числе модульные дома культуры в селах – в 2026 году они будут в каждом регионе республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель председателя Госсовета Республики Крым, глава комитета ГС РК по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.По ее словам, сеть учреждений культуры в Крыму одна из самых больших."У нас более 1300 учреждений. Это и культурно-досуговые, в которые входят дома культуры, и сельские клубы – только их 540. Более 600 библиотек, плюс детские музыкальные школы, музеи, театры, учебные заведения культуры. То есть сеть очень большая и разноплановая", – сказала Пономаренко.Гордостью, по ее словам, является то, что повсюду в них после воссоединения Крыма с Россией меняется инфраструктура, и "скоро все станет современным, красивым и комфортным".По ее словам, на сегодняшний день отремонтировано и отреставрировано уже около 70% крымских культурно-досуговых учреждений, требовавших к себе внимания, в том числе в малых городах и селах, где в таких зданиях серьезный ремонт не делался очень давно или никогда."И в 2025 году беспрецедентное было решение главы республики: на 72 учреждения культуры были выделены средства из внебюджета, чтобы создать хотя бы минимальные условия для развития, для зданий этих учреждений в сельской местности и малых городах", – поделился Пономаренко.По ее словам, в первую очередь в Крыму ремонтируют и реставрируют те учреждения, где работают коллективы, "куда ходят люди и где есть для кого работать", подчеркнула Пономаренко."Но в любом случае будут отремонтированы все учреждения культуры и наполнены содержанием. Для этого, конечно же, нужны кадры и нужны материалы, в каком направлении работать", – добавила она.Не менее важно, по ее словам, и то, что в Крыму продолжают строить новые модульные дома культуры вне больших городов по специальной региональной программе. Впервые они стали появляться в республике в прошлом году, отметила Пономаренко.Таким образом, "практически во всех сельских регионах в Крыму будет построен модуль", причем жители каждой территории сами определяли, где им такое культурное учреждение нужно, резюмировала Пономаренко.Ранее сообщалось, что в планах на ближайшую пятилетку Крыму отремонтировать 152 объекта культуры и установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году

