Как долго может продержаться Иран под ударами США и Израиля

Как долго может продержаться Иран под ударами США и Израиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Иран обладает значительным количеством ракет и беспилотников для ведения продолжительной войны, при этом израильский запас ракет для систем ПВО достаточно ограничен. Такое мнение высказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".При этом беспилотных летательных аппаратов, по словам Евсеева, у исламской республики столько, что она может "воевать годами, и ничего с этим будет сделать невозможно". Единственное, что могут сделать США и Израиль, чтобы уменьшить интенсивность ударов Ирана – методично выбивать его пусковые установки, указал специалист.В то же время у Израиля запас ракет для систем ПВО Patriot и THAAD крайне ограничен, указал эксперт.Аналитик также добавил, что Тегеран сейчас сознательно идет на расширение зоны конфликта на весь Ближний Восток, поражая американские военные объекты в странах региона. К этому США не были готовы, констатировал он. В результате создаются условия, когда эти ближневосточные государства, включая Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и другие, могут предъявить Соединенным Штатам претензии, почему они защищают от ударов Израиль, но не защищают их, пояснил специалистПо мнению Евсеева, длительную войну против Ирана ни США, ни Израиль вести не смогут, даже если к ним примкнут Британия и Франция.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в ИранеИзраиль объявил о начале наступательной операции в ЛиванеИран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР

