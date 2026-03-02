https://crimea.ria.ru/20260302/kak-budet-razvivatsya-konflikt-ssha-i-izrailya-s-iranom--prognoz-1153615377.html

Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз

Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз

Президенту США Дональду Трампу не удалось реализовать "венесуэльский сценарий" в Иране, давление на главу Белого дома со стороны американской оппозиции и... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T14:46

2026-03-02T14:46

2026-03-02T14:46

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

политика

мнения

в мире

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153615259_0:30:2953:1691_1920x0_80_0_0_a85961b7351ccedefd8e6e8ff9d559f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президенту США Дональду Трампу не удалось реализовать "венесуэльский сценарий" в Иране, давление на главу Белого дома со стороны американской оппозиции и ближневосточных союзников Штатов будет усиливаться. Такое мнение высказал политолог-американист, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По мнению эксперта, Трамп рассчитывал на быструю капитуляцию Тегерана после убийства верховного правителя Ирана Али Хаменеи. Однако смены режима в классическом понимании этого слова в исламской республике не произошло и не произойдет в ближайшем будущем, считает Кортунов.При этом критика Трампа со стороны оппонентов из Демократической партии усиливается, президента обвиняют в нарушении конституции США. Кроме того, вследствие ударов по Ирану стремительно растут цены на топливо в самих Штатах. Все это ослабляет позиции Республиканской партии в свете приближающихся выборов в Конгресс, указал аналитик.Однако на каких условиях, при каких обстоятельствах и при чьем посредничестве Иран будет готов возобновить переговоры, пока сказать трудно, добавил эксперт.По его мнению, нынешний всплеск эскалации на Ближнем Востоке постепенно сойдет на нет и сведется к продолжению обмена ракетными ударами."Переговоры не будут означать окончательной сделки. Скорее всего, речь пойдет о тактическом перемирии. Проблемы будут еще очень долго оставаться нерешенными. Максимум, о чем можно говорить, это о какой-то временной стабилизации, и каждая из сторон попытается использовать передышку, чтобы укрепить свои позиции", - заключил политолог.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР

https://crimea.ria.ru/20260302/operatsiya-protiv-irana-chto-budet-s-energorynkami-i-chto-vazhno-dlya-rossii-1153609269.html

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, политика, мнения, в мире, дональд трамп, сша