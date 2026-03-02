https://crimea.ria.ru/20260302/izrail-obyavil-o-nachale-nastupatelnoy-operatsii-v-livane-1153604707.html

Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане

Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане

Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против движения "Хезболла", заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T09:31

2026-03-02T09:31

2026-03-02T09:31

израиль

обострение между израилем и ираном

ливан

новости

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/16/1132252066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9ca601e9a27a3d77f0bd3cc077f4682.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против движения "Хезболла", заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.Ранее "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаки на Израиль в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе ударов 28 февраля."Хезболла" – шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане. Является важнейшим союзником Ирана на Ближнем Востоке. Признана террористической организацией в Израиле, США, Великобритании, Канаде.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномКонсульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекГибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт

израиль

ливан

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, обострение между израилем и ираном, ливан, новости, в мире, сша