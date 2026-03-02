https://crimea.ria.ru/20260302/iran-otkazalsya-vesti-peregovory-s-ssha-1153603680.html

Иран отказался вести переговоры с США

Иран отказался вести переговоры с США - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Иран отказался вести переговоры с США

2 мар – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Иран не будет вести никаких переговоров с США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани в своем Telegram-канале.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран запросил переговоры после американских и израильских ударов по республике и гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Удары США и Израиля по ИрануСША и Израиль 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп выбрал трех кандидатов для руководства ИраномКонсульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекГибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт

