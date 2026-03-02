https://crimea.ria.ru/20260302/gosudarstvo-budet-pomogat-rossiyanam-otdavat-dolgi-bankam-1153628491.html

Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам

Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам

Россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые предоставляет возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T21:08

2026-03-02T21:08

2026-03-02T21:11

радио "спутник в крыму"

константин бахарев

государственная дума рф

закон и право

банк

кредит

господдержка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123444269_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_865a89aaa8775a5ee76eaf31d97f5f12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые предоставляет возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся принять во втором чтении с учетом поправок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.В феврале Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении процедуры комплексного урегулирования задолженности (КУЗ) для граждан по потребительским кредитам и займам. Это механизм, с помощью которого можно будет одновременно реструктурировать долги в нескольких банках и микрофинансовых организациях (МФО).По словам Бахарева, проблема очень актуальна, поскольку в России почти половина взрослого населения, то есть около 50 млн россиян, имеют непогашенные кредиты и займы, причем у каждого второго такие долги в двух и более банках и МФО.Однако кредитные каникулы одобряют не всем, и причини тому не одна."Чаще всего причины отказа две основных. Это либо то, что он не может доказать свою трудную жизненную ситуацию, то есть объяснить, в чем она заключается. И вторая причина — это наличие не одного кредитора, а нескольких", – сказал Бахарев.После отказа за неимением альтернатив и в условиях угрозы скатиться в еще большую долговую яму люди идут к так называемым раздолжнителям, иначе говоря долговым консультантам, которые обещают золотые горы, но проблемы у граждан в итоге только усугубляются, добавил парламентарий."Проблема в том, во-первых, что это недешевые услуги: средний чек по прошлому году раздолжителей превысил 100 000 рублей. Второе, в большинстве случаев людям предлагают процедуру внесудебного личного банкротства. А она подходит не всем, а только тем, кто не работает, например пенсионерам, и тем, у кого нет имущества. Потому что единственное жилье нельзя реализовать за долги, а, скажем, если есть вторая квартира или машина, то ее можно. И в-третьих, потом человек не сможет пять лет брать кредиты. Поэтому это возможность не для всех", – пояснил собеседник.Процедура КУЗ, предусмотренная новым законом, даст должнику, допустившему просрочки, возможность согласовать одновременно со всеми кредиторами индивидуальный план реструктуризации долгов, сказал Бахарев.И в рамках этой процедуры у должника появляется реальная возможность провести реструктуризировать свои долги и даже частично их списать, подчеркнул он."Я бы пока не хотел более подробно об этом рассказывать, потому что законопроект пока принят только в первом чтении, и мы сейчас активно работаем над поправками, которые к нам поступают, готовим все ко второму чтению, и возможно, редакция немножко изменится", – заметил Бахарев.Однако концепция законодательной инициативы уже не поменяется, заверил он."Мы все равно дадим людям такую возможность. И я уверен, что процедура комплексного урегулирования задолженности в ближайшее время для наших граждан, у которых проблемы с долговым бременем, обязательно заработает", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНСКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, государственная дума рф, закон и право, банк, кредит, господдержка