Рейтинг@Mail.ru
Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260302/gosudarstvo-budet-pomogat-rossiyanam-otdavat-dolgi-bankam-1153628491.html
Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
Россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые предоставляет возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T21:08
2026-03-02T21:11
радио "спутник в крыму"
константин бахарев
государственная дума рф
закон и право
банк
кредит
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123444269_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_865a89aaa8775a5ee76eaf31d97f5f12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые предоставляет возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся принять во втором чтении с учетом поправок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.В феврале Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении процедуры комплексного урегулирования задолженности (КУЗ) для граждан по потребительским кредитам и займам. Это механизм, с помощью которого можно будет одновременно реструктурировать долги в нескольких банках и микрофинансовых организациях (МФО).По словам Бахарева, проблема очень актуальна, поскольку в России почти половина взрослого населения, то есть около 50 млн россиян, имеют непогашенные кредиты и займы, причем у каждого второго такие долги в двух и более банках и МФО.Однако кредитные каникулы одобряют не всем, и причини тому не одна."Чаще всего причины отказа две основных. Это либо то, что он не может доказать свою трудную жизненную ситуацию, то есть объяснить, в чем она заключается. И вторая причина — это наличие не одного кредитора, а нескольких", – сказал Бахарев.После отказа за неимением альтернатив и в условиях угрозы скатиться в еще большую долговую яму люди идут к так называемым раздолжнителям, иначе говоря долговым консультантам, которые обещают золотые горы, но проблемы у граждан в итоге только усугубляются, добавил парламентарий."Проблема в том, во-первых, что это недешевые услуги: средний чек по прошлому году раздолжителей превысил 100 000 рублей. Второе, в большинстве случаев людям предлагают процедуру внесудебного личного банкротства. А она подходит не всем, а только тем, кто не работает, например пенсионерам, и тем, у кого нет имущества. Потому что единственное жилье нельзя реализовать за долги, а, скажем, если есть вторая квартира или машина, то ее можно. И в-третьих, потом человек не сможет пять лет брать кредиты. Поэтому это возможность не для всех", – пояснил собеседник.Процедура КУЗ, предусмотренная новым законом, даст должнику, допустившему просрочки, возможность согласовать одновременно со всеми кредиторами индивидуальный план реструктуризации долгов, сказал Бахарев.И в рамках этой процедуры у должника появляется реальная возможность провести реструктуризировать свои долги и даже частично их списать, подчеркнул он."Я бы пока не хотел более подробно об этом рассказывать, потому что законопроект пока принят только в первом чтении, и мы сейчас активно работаем над поправками, которые к нам поступают, готовим все ко второму чтению, и возможно, редакция немножко изменится", – заметил Бахарев.Однако концепция законодательной инициативы уже не поменяется, заверил он."Мы все равно дадим людям такую возможность. И я уверен, что процедура комплексного урегулирования задолженности в ближайшее время для наших граждан, у которых проблемы с долговым бременем, обязательно заработает", – резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНСКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123444269_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_96d924db7dd7fdd668cce056418918a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин бахарев, государственная дума рф, закон и право, банк, кредит, господдержка
Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам

Государство впервые поможет россиянам отдавать долги банкам без судов и банкротства – ГД

21:08 02.03.2026 (обновлено: 21:11 02.03.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые предоставляет возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся принять во втором чтении с учетом поправок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.
В феврале Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении процедуры комплексного урегулирования задолженности (КУЗ) для граждан по потребительским кредитам и займам. Это механизм, с помощью которого можно будет одновременно реструктурировать долги в нескольких банках и микрофинансовых организациях (МФО).
По словам Бахарева, проблема очень актуальна, поскольку в России почти половина взрослого населения, то есть около 50 млн россиян, имеют непогашенные кредиты и займы, причем у каждого второго такие долги в двух и более банках и МФО.

"И пока у человека все хорошо и стабильно с финансами, он их выплачивает. А что происходит, если у него возникает трудная жизненная ситуация? А она может быть самая разная. Человек может заболеть, потерять работу, может пройти какая-то проблема с его имуществом – сгорел дом или еще что-нибудь. Какие у него сегодня есть возможности, если он столкнется с проблемами в обслуживании своих финансовых обязательств? Ну, главная, пожалуй – это кредитные каникулы", – сказал гость эфира.

Однако кредитные каникулы одобряют не всем, и причини тому не одна.
"Чаще всего причины отказа две основных. Это либо то, что он не может доказать свою трудную жизненную ситуацию, то есть объяснить, в чем она заключается. И вторая причина — это наличие не одного кредитора, а нескольких", – сказал Бахарев.
После отказа за неимением альтернатив и в условиях угрозы скатиться в еще большую долговую яму люди идут к так называемым раздолжнителям, иначе говоря долговым консультантам, которые обещают золотые горы, но проблемы у граждан в итоге только усугубляются, добавил парламентарий.
"Проблема в том, во-первых, что это недешевые услуги: средний чек по прошлому году раздолжителей превысил 100 000 рублей. Второе, в большинстве случаев людям предлагают процедуру внесудебного личного банкротства. А она подходит не всем, а только тем, кто не работает, например пенсионерам, и тем, у кого нет имущества. Потому что единственное жилье нельзя реализовать за долги, а, скажем, если есть вторая квартира или машина, то ее можно. И в-третьих, потом человек не сможет пять лет брать кредиты. Поэтому это возможность не для всех", – пояснил собеседник.
Процедура КУЗ, предусмотренная новым законом, даст должнику, допустившему просрочки, возможность согласовать одновременно со всеми кредиторами индивидуальный план реструктуризации долгов, сказал Бахарев.
"Наш законопроект впервые предоставляет возможность гражданам, у которых есть два или больше непогашенных кредитов и которые испытывают сложности с их обслуживанием, войти в процедуру комплексного урегулирования задолженности без того, чтобы обращаться в суд и без необходимости объявлять о личном банкротстве", – объяснил парламентарий.
И в рамках этой процедуры у должника появляется реальная возможность провести реструктуризировать свои долги и даже частично их списать, подчеркнул он.
"Я бы пока не хотел более подробно об этом рассказывать, потому что законопроект пока принят только в первом чтении, и мы сейчас активно работаем над поправками, которые к нам поступают, готовим все ко второму чтению, и возможно, редакция немножко изменится", – заметил Бахарев.
Однако концепция законодательной инициативы уже не поменяется, заверил он.
"Мы все равно дадим людям такую возможность. И я уверен, что процедура комплексного урегулирования задолженности в ближайшее время для наших граждан, у которых проблемы с долговым бременем, обязательно заработает", – резюмировал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора
С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
Как справиться с задолженностями - советы налогового консультанта
 
Радио "Спутник в Крыму"Константин БахаревГосударственная Дума РФЗакон и правоБанкКредитГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Лента новостейМолния