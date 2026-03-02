https://crimea.ria.ru/20260302/figurantka-terakta-na-krymskom-mostu-poluchila-pozhiznennoe-zaklyuchenie--1153606167.html

Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, осужденный являлся администратором SIM-бокса и был причастен к регистрации аккаунта в WhatsApp*, использовавшегося при совершении теракта.В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы других фигурантов теракта на Крымском мосту. Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистов*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

