Рейтинг@Mail.ru
Двое детей пострадали в ДТП с легковушками в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260302/dvoe-detey-postradali-v-dtp-s-legkovushkami-v-sakskom-rayone-kryma--1153607960.html
Двое детей пострадали в ДТП с легковушками в Сакском районе Крыма
Двое детей пострадали в ДТП с легковушками в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Двое детей пострадали в ДТП с легковушками в Сакском районе Крыма
В Саксом районе Крыма отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали четыре человека, двое из них дети 10 и 16 лет, сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T10:57
2026-03-02T10:57
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153606907_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4cc8c4f9aed9d37208b9fcbe1112047c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Саксом районе Крыма отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали четыре человека, двое из них дети 10 и 16 лет, сообщает пресс-служба республиканской ГАИ.По данным полиции, авария произошла на автодороге "Симферополь-Красноперекопск". Водитель автомобиля "Чайка" столкнулся с движущейся впереди KIA K5.Сотрудники полиции проводят проверку. Установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Крыма.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в СимферополеНа Кубани грузовой поезд сбил легковушкуВ Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153606907_249:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6046911da54201cd52b283012a4f3179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
Двое детей пострадали в ДТП с легковушками в Сакском районе Крыма

На западе Крыма четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками – ГАИ

10:57 02.03.2026
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП с пострадавшими в Сакском районе Крыма
ДТП с пострадавшими в Сакском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Саксом районе Крыма отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали четыре человека, двое из них дети 10 и 16 лет, сообщает пресс-служба республиканской ГАИ.
По данным полиции, авария произошла на автодороге "Симферополь-Красноперекопск". Водитель автомобиля "Чайка" столкнулся с движущейся впереди KIA K5.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира KIA, среди которых двое несовершеннолетних 10 и 16 лет, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ГАИ.
Сотрудники полиции проводят проверку. Установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Крыма.
Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
На Кубани грузовой поезд сбил легковушку
В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция КрымаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
13:35Крымчане оплачивают банковской картой 90% поездок в транспорте
13:28На встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос однокласснице
13:11Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху - КСИР
13:09Удары США и Израиля по Ирану - в Кремле сделали заявление
12:50Переговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока
12:42В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУ
12:40Потери Киева растут на всех фронтах – новые данные Минобороны
12:27Серия землетрясений произошла в Турции
12:20В России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
12:10Три бэзэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота
12:06Три населенных пункта перешли под контроль армии России
11:53Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
11:39Топливный терминал горит в Новороссийске – оперштаб
11:29Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
11:24Керчь и Ялта частично обесточены
11:20Конгресс США планирует ограничить полномочия Трампа - эксперт
Лента новостейМолния