Двое детей пострадали в ДТП с легковушками в Сакском районе Крыма
В Саксом районе Крыма отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали четыре человека, двое из них дети 10 и 16 лет, сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T10:57
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Саксом районе Крыма отечественная легковушка врезалась в иномарку. В результате пострадали четыре человека, двое из них дети 10 и 16 лет, сообщает пресс-служба республиканской ГАИ.По данным полиции, авария произошла на автодороге "Симферополь-Красноперекопск". Водитель автомобиля "Чайка" столкнулся с движущейся впереди KIA K5.Сотрудники полиции проводят проверку. Установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Крыма.Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пострадали 20 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в СимферополеНа Кубани грузовой поезд сбил легковушкуВ Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
2026
