Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 33-летнюю и 38-летнего жителей Севастополя будут судить за распространение наркотиков через мессенджеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Следствие установило, что 14 ноября 2025 года в одном из гостевых домов города фигуранты передали наркотики третьим лицам, после чего их задержали сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Расследование уголовного дела в отношении жителей Севастополя завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе задержали 33-летнего местного жителя, пытавшегося заработать на распространении запрещенных веществ. В итоге вместо быстрого дохода мужчина получил перспективу длительного тюремного срока. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

