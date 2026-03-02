Рейтинг@Mail.ru
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
33-летнюю и 38-летнего жителей Севастополя будут судить за распространение наркотиков через мессенджеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома. РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T18:52
2026-03-02T18:52
новости севастополя
севастополь
следком крыма и севастополя
происшествия
наркотики
прокуратура города севастополя
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 33-летнюю и 38-летнего жителей Севастополя будут судить за распространение наркотиков через мессенджеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Следствие установило, что 14 ноября 2025 года в одном из гостевых домов города фигуранты передали наркотики третьим лицам, после чего их задержали сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Расследование уголовного дела в отношении жителей Севастополя завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе задержали 33-летнего местного жителя, пытавшегося заработать на распространении запрещенных веществ. В итоге вместо быстрого дохода мужчина получил перспективу длительного тюремного срока. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости севастополя, севастополь, следком крыма и севастополя, происшествия, наркотики, прокуратура города севастополя, суд
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер

Два жителя Севастополя предстанут перед судом за продажу наркотиков через мессенджеры

18:52 02.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 33-летнюю и 38-летнего жителей Севастополя будут судить за распространение наркотиков через мессенджеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
"Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней и 38-летнего жителей Севастополя, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств через соцсети группой лиц по предварительному сговору в значительном размере", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что 14 ноября 2025 года в одном из гостевых домов города фигуранты передали наркотики третьим лицам, после чего их задержали сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Обвиняемая договорилась с неустановленным лицом в интернет-мессенджере о приобретении наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. К совершению преступления она привлекла знакомого. Женщина произвела оплату, получила координаты тайника, попросила сообщника забрать оттуда наркотик, а затем они вместе незаконно сбыли запрещенное к обороту вещество ее подруге", – рассказали подробности в прокуратуре Севастополя.
Расследование уголовного дела в отношении жителей Севастополя завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Севастополе задержали 33-летнего местного жителя, пытавшегося заработать на распространении запрещенных веществ. В итоге вместо быстрого дохода мужчина получил перспективу длительного тюремного срока. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
