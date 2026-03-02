https://crimea.ria.ru/20260302/detey-iz-ukrainy-budut-evakuirovat-bez-soglasiya-roditeley---ukaz-1153620966.html
Детей из Украины будут эвакуировать без согласия родителей - указ
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале
2026-03-02T16:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.Документ позволяет эвакуировать детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей.Отмечается, что право ребенка на жизнь – приоритет, поэтому военные администрации могут принимать решения о выезде несовершеннолетних из мест активных боевых действия в безопасные регионы.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
