Детей из Украины будут эвакуировать без согласия родителей - указ

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале РИА Новости Крым, 02.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125201776_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_0f3da1d32d170210c06461917b17efe3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.Документ позволяет эвакуировать детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей.Отмечается, что право ребенка на жизнь – приоритет, поэтому военные администрации могут принимать решения о выезде несовершеннолетних из мест активных боевых действия в безопасные регионы.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

