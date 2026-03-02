Рейтинг@Mail.ru
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале
эвакуация
владимир зеленский
украина
дети
верховная рада украины
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.Документ позволяет эвакуировать детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей.Отмечается, что право ребенка на жизнь – приоритет, поэтому военные администрации могут принимать решения о выезде несовершеннолетних из мест активных боевых действия в безопасные регионы.Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
эвакуация, владимир зеленский, украина, дети, верховная рада украины, новости
Эвакуация мирных жителей из Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№4779-IX)", – говорится в публикации.
Документ позволяет эвакуировать детей из мест активных боевых действий даже в случае отказа родителей.
Отмечается, что право ребенка на жизнь – приоритет, поэтому военные администрации могут принимать решения о выезде несовершеннолетних из мест активных боевых действия в безопасные регионы.
Власти Украины регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах страны. Жителей вывозят с прифронтовых территорий Харьковской, Сумской, а также Днепропетровской областей.
Ранее стало известно, что власти киевского режима в очередной раз расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
ЭвакуацияВладимир ЗеленскийУкраинадетиВерховная Рада УкраиныНовости
 
