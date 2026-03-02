Рейтинг@Mail.ru
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260302/chto-mozhet-sorvat-peregovory-po-ukraine-mezhdu-ssha-i-rossiey-iz-za-irana-1153616187.html
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
В свете эскалации на Ближнем Востоке, происходящей при поддержке США, есть один фактор, который может повлиять на дальнейшее эффективное проведение переговоров... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T21:54
2026-03-02T21:54
радио "спутник в крыму"
мнения
александр асафов
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
иран
россия
сша
переговоры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В свете эскалации на Ближнем Востоке, происходящей при поддержке США, есть один фактор, который может повлиять на дальнейшее эффективное проведение переговоров России и Америки по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.Ранее 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.По мнению Асафова, в контексте происходящего на Ближнем Востоке есть только один фактор, который может ударить наотмашь по любым переговорам, особенно этим.То есть в случае, если президент США Дональд Трамп или представители Израиля скажут, что просто тянули время для того, чтобы подготовить как можно больше сил и средств для удара по Ирану, а не просто продолжат выдумывать причины, как это в очередной раз сделал Трамп в своем посте в соцсети, добавил он.Хотя и сегодня, оглядываясь на переговоры в Омане, проходившие между американцами и иранцами, мы невольно вспоминаем Минские соглашения, добавил он.По мнению Асафова, переговоры между США и Россией по Украине в последнее время идут довольно неплохо и пока динамика сохраняется, "несмотря на абсолютно недоговороспособные фигуры с той стороны".По мнению политолога, США могут начать ускорять переговоры из-за эскалации на Ближне Востоке, чтобы поскорее и по максимуму скинуть украинский "балласт", но с той же долей вероятности этого может и не произойти.И сказать однозначно, что России станет проще добиваться разрешения конфликта на Украине на своих условиях на фоне эскалации на Ближнем Востоке благодаря подорожанию нефти, переключению внимания Трампа и возможного уменьшения поддержки США Киеву, никак нельзя.Что можно с большей уверенностью спрогнозировать, так это то, что площадку для проведения следующего раунда переговоров, в рамках которых очередная встреча должна была пройти в Абу-Даби (ОАЭ), скорее всего, вернут Женеву, считает Асафов.Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби Делать выводы об эффективности переговоров США и России по Украине, анализируя их продолжительность, также не следует, заметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для РоссииСмогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в ИранеИран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху – КСИР
https://crimea.ria.ru/20260302/kak-dolgo-mozhet-proderzhatsya-iran-pod-udarami-ssha-i-izrailya-1153617228.html
иран
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0578c82a5da353290cb234215d336651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, александр асафов, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, иран, россия, сша, переговоры, украина
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана

Переговоры по Украине может сорвать обесценивание дипломатии из-за ситуации в Иране

21:54 02.03.2026
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В свете эскалации на Ближнем Востоке, происходящей при поддержке США, есть один фактор, который может повлиять на дальнейшее эффективное проведение переговоров России и Америки по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
Ранее 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.
По мнению Асафова, в контексте происходящего на Ближнем Востоке есть только один фактор, который может ударить наотмашь по любым переговорам, особенно этим.
"Обесценивание дипломатии. То есть когда говорят, что вели переговоры, но это было ширмой и теперь это открытая позиция. Вот это может серьезно на переговорный процесс повлиять", – сказал эксперт.
То есть в случае, если президент США Дональд Трамп или представители Израиля скажут, что просто тянули время для того, чтобы подготовить как можно больше сил и средств для удара по Ирану, а не просто продолжат выдумывать причины, как это в очередной раз сделал Трамп в своем посте в соцсети, добавил он.
"Его (Трампа – ред.) заявление о том, что он готов к переговорам, а на самом деле США нанесли удар, потому что у Ирана через две недели было бы ядерное оружие – это все информационный шум", – заметил политолог.
Хотя и сегодня, оглядываясь на переговоры в Омане, проходившие между американцами и иранцами, мы невольно вспоминаем Минские соглашения, добавил он.
По мнению Асафова, переговоры между США и Россией по Украине в последнее время идут довольно неплохо и пока динамика сохраняется, "несмотря на абсолютно недоговороспособные фигуры с той стороны".
"Договариваются военные, специалисты из других специальных служб, потом политики. Это значит, что какая-то повестка есть и есть продвижение по вопросам, по которым продвижения не было вовсе", – считает гость эфира.
По мнению политолога, США могут начать ускорять переговоры из-за эскалации на Ближне Востоке, чтобы поскорее и по максимуму скинуть украинский "балласт", но с той же долей вероятности этого может и не произойти.
И сказать однозначно, что России станет проще добиваться разрешения конфликта на Украине на своих условиях на фоне эскалации на Ближнем Востоке благодаря подорожанию нефти, переключению внимания Трампа и возможного уменьшения поддержки США Киеву, никак нельзя.
Что можно с большей уверенностью спрогнозировать, так это то, что площадку для проведения следующего раунда переговоров, в рамках которых очередная встреча должна была пройти в Абу-Даби (ОАЭ), скорее всего, вернут Женеву, считает Асафов.
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
Делать выводы об эффективности переговоров США и России по Украине, анализируя их продолжительность, также не следует, заметил он.
"Для сравнения – Вьетнамский конфликт, где американцы активно участвовали. Переговоры в Париже шли все четыре года этого конфликта. Поэтому исторически прецеденты затяжных переговоров во время боевых действий есть. И скорее всего мы живем в такой модальности. Я не вижу, что мы можем как-то договориться за 2-3 раунда. И, на мой взгляд, переговоры будут еще идти", – подытожил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Операция против Ирана: что будет с энергорынками и что важно для России
Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
Иран нанес удар по офису Биньямина Нетаньяху – КСИР
Последствия ударов по Тегерану, Иран. 28 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
15:39
Как долго может продержаться Иран под ударами США и Израиля
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияАлександр АсафовОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАИранРоссияСШАПереговорыУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Лента новостейМолния