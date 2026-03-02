https://crimea.ria.ru/20260302/chto-mozhet-sorvat-peregovory-po-ukraine-mezhdu-ssha-i-rossiey-iz-za-irana-1153616187.html
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В свете эскалации на Ближнем Востоке, происходящей при поддержке США, есть один фактор, который может повлиять на дальнейшее эффективное проведение переговоров России и Америки по Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.Ранее 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.По мнению Асафова, в контексте происходящего на Ближнем Востоке есть только один фактор, который может ударить наотмашь по любым переговорам, особенно этим.То есть в случае, если президент США Дональд Трамп или представители Израиля скажут, что просто тянули время для того, чтобы подготовить как можно больше сил и средств для удара по Ирану, а не просто продолжат выдумывать причины, как это в очередной раз сделал Трамп в своем посте в соцсети, добавил он.Хотя и сегодня, оглядываясь на переговоры в Омане, проходившие между американцами и иранцами, мы невольно вспоминаем Минские соглашения, добавил он.По мнению Асафова, переговоры между США и Россией по Украине в последнее время идут довольно неплохо и пока динамика сохраняется, "несмотря на абсолютно недоговороспособные фигуры с той стороны".По мнению политолога, США могут начать ускорять переговоры из-за эскалации на Ближне Востоке, чтобы поскорее и по максимуму скинуть украинский "балласт", но с той же долей вероятности этого может и не произойти.И сказать однозначно, что России станет проще добиваться разрешения конфликта на Украине на своих условиях на фоне эскалации на Ближнем Востоке благодаря подорожанию нефти, переключению внимания Трампа и возможного уменьшения поддержки США Киеву, никак нельзя.Что можно с большей уверенностью спрогнозировать, так это то, что площадку для проведения следующего раунда переговоров, в рамках которых очередная встреча должна была пройти в Абу-Даби (ОАЭ), скорее всего, вернут Женеву, считает Асафов.Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби Делать выводы об эффективности переговоров США и России по Украине, анализируя их продолжительность, также не следует, заметил он.
