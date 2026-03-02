Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
В Крыму можно будет наблюдать полутеневую фазу лунного затмения – ученый
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Самое продолжительное лунное затмение XXI века в Крыму
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жители Крыма 3 марта смогут наблюдать только полутеневую фазу полного лунного затмения при условии хорошей видимости. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Во время затмения 3 марта полная Луна будет располагаться в созвездии Льва и пройдет через южную часть тени Земли. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, по московскому времени полное лунное затмение произойдет в период с 12:51 до 16:19.
По словам Вольвача, в этой связи наблюдать эту фазу можно будет только в восточной части России, где в это время уже наступит вечер, и Луна появится над горизонтом. Однако у жителей Крыма есть шанс увидеть полутеневую фазу.
"Полутеневая фаза Лунного затмения заканчивается в 17:25 по московскому времени. Луна в Крыму восходит примерно в это же время. Поэтому в Крыму можно будет увидеть только последние минуты полутеневой фазы" – констатирует Вольвач.
При этом рассмотреть это событие в указанный короткий промежуток времени будет возможно только при условии очень хорошей прозрачности атмосферы и открытого горизонта, отмечает ученый.
"Еще два заметных события произойдут летом. 12 августа – полное солнечное затмение. Но в данном случае полная фаза будет видна только в северных районах России. 28 августа – полутеневое лунное затмение. Полутеневая фаза в данном случае тоже слабая – заметить событие можно будет только при хорошей прозрачности атмосферы", – анонсирует Вольвач.
Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Карту астрономических явлений года ранее представила госкорпорации "Роскосмос".
