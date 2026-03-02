https://crimea.ria.ru/20260302/chernaya-luna--budet-li-v-krymu-vidno--polnoe-lunnoe-zatmenie-1153613244.html

Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Жители Крыма 3 марта смогут наблюдать только полутеневую фазу полного лунного затмения при условии хорошей видимости. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Во время затмения 3 марта полная Луна будет располагаться в созвездии Льва и пройдет через южную часть тени Земли. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, по московскому времени полное лунное затмение произойдет в период с 12:51 до 16:19. По словам Вольвача, в этой связи наблюдать эту фазу можно будет только в восточной части России, где в это время уже наступит вечер, и Луна появится над горизонтом. Однако у жителей Крыма есть шанс увидеть полутеневую фазу.При этом рассмотреть это событие в указанный короткий промежуток времени будет возможно только при условии очень хорошей прозрачности атмосферы и открытого горизонта, отмечает ученый.Главный астродень 2026 года выпадает на август, но уже с февраля и до декабря включительно земляне смогут наблюдать эффектные события в мире звезд и планет. Карту астрономических явлений года ранее представила госкорпорации "Роскосмос".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаНазвано количество запущенных Россией космических ракет в 2025 годуКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле

