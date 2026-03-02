Рейтинг@Mail.ru
Часть Белогорского района Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Часть Белогорского района Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Четыре населенных пункта в Белогорском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Белогорском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Специалисты уже выехали на место. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Ранее в понедельник частично обесточены оказались Судак, Феодосия и Керчь.
Часть Белогорского района Крыма обесточена

В Белогорском районе Крыма четыре населенных пункта остались без света из-за аварии

17:07 02.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Белогорском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Белогорском районе, населенные пункты частично: Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.
Специалисты уже выехали на место. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Ранее в понедельник частично обесточены оказались Судак, Феодосия и Керчь.
