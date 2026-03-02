https://crimea.ria.ru/20260302/chast-belogorskogo-rayona-kryma-obestochena--1153622734.html
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Четыре населенных пункта в Белогорском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта в Белогорском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Специалисты уже выехали на место. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Ранее в понедельник частично обесточены оказались Судак, Феодосия и Керчь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь и Ялта частично обесточеныЧасть Симферополя на два дня останется без светаВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
