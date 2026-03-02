Рейтинг@Mail.ru
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.По его словам, мониторинг тарифов является одной из самых актуальных задач. Депутат находится в постоянном контакте с людьми, проводи встречи, где обговариваются мнения, предложения и возмущения о "коммуналке" и о том, чего хотят сами жители.Он отметил положительные результаты в благоустройстве Крыма. За 12 лет российский полуостров кардинально изменился благодаря множеству программ, таких как "Комфортная городская среда". Спикер подчеркнул, что особое внимание уделяется синхронизации работ: сначала производится плановая замена сетей, и только затем – благоустройство дворовых территорий, чтобы избежать лишних трат бюджета.
новости, жкх крыма и севастополя, юрий нестеренко, крым, городская среда
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ

Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ во избежание лишних расходов граждан

15:31 02.03.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКотельная в Керчи
Котельная в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.
По его словам, мониторинг тарифов является одной из самых актуальных задач. Депутат находится в постоянном контакте с людьми, проводи встречи, где обговариваются мнения, предложения и возмущения о "коммуналке" и о том, чего хотят сами жители.
"Всегда с ними на связи… Люди переживают и радеют за придомовое имущество, которое принадлежит всему дому. Их интересует общественное пространство, как будут развиваться города, что будет происходить на улице, в которой они живут. Это очень радует", – поделился Нестеренко.
Он отметил положительные результаты в благоустройстве Крыма. За 12 лет российский полуостров кардинально изменился благодаря множеству программ, таких как "Комфортная городская среда". Спикер подчеркнул, что особое внимание уделяется синхронизации работ: сначала производится плановая замена сетей, и только затем – благоустройство дворовых территорий, чтобы избежать лишних трат бюджета.

"Мы видим, как много решается проблем, которые нас окружают и окружали, как в сетевом хозяйстве республики, так и в городском хозяйстве. Видно, сколько уже реализовано проектов, сколько заменено у нас уже сетей. Как я говорю всегда, нет волшебной палочки, которая нам помогла бы в одночасье решить все. Но мы к этому идем", – сказал депутат.

