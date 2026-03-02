https://crimea.ria.ru/20260302/borba-s-pereplatami-gosduma-uzhestochaet-kontrol-za-tarifami-zhkkh-1153617471.html
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T15:31
2026-03-02T15:31
2026-03-02T15:31
новости
жкх крыма и севастополя
юрий нестеренко
крым
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152579301_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_faac0cb39a1c67eb3bfa750ac71ae874.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.По его словам, мониторинг тарифов является одной из самых актуальных задач. Депутат находится в постоянном контакте с людьми, проводи встречи, где обговариваются мнения, предложения и возмущения о "коммуналке" и о том, чего хотят сами жители.Он отметил положительные результаты в благоустройстве Крыма. За 12 лет российский полуостров кардинально изменился благодаря множеству программ, таких как "Комфортная городская среда". Спикер подчеркнул, что особое внимание уделяется синхронизации работ: сначала производится плановая замена сетей, и только затем – благоустройство дворовых территорий, чтобы избежать лишних трат бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фотоВ Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152579301_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7912ad8dbd479eca40d5baef23b07ee5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, жкх крыма и севастополя, юрий нестеренко, крым, городская среда
Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ во избежание лишних расходов граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым.
Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.
По его словам, мониторинг тарифов является одной из самых актуальных задач. Депутат находится в постоянном контакте с людьми, проводи встречи, где обговариваются мнения, предложения и возмущения о "коммуналке" и о том, чего хотят сами жители.
"Всегда с ними на связи… Люди переживают и радеют за придомовое имущество, которое принадлежит всему дому. Их интересует общественное пространство, как будут развиваться города, что будет происходить на улице, в которой они живут. Это очень радует", – поделился Нестеренко.
Он отметил положительные результаты в благоустройстве Крыма. За 12 лет российский полуостров кардинально изменился благодаря множеству программ, таких как "Комфортная городская среда". Спикер подчеркнул, что особое внимание уделяется синхронизации работ: сначала производится плановая замена сетей, и только затем – благоустройство дворовых территорий, чтобы избежать лишних трат бюджета.
"Мы видим, как много решается проблем, которые нас окружают и окружали, как в сетевом хозяйстве республики, так и в городском хозяйстве. Видно, сколько уже реализовано проектов, сколько заменено у нас уже сетей. Как я говорю всегда, нет волшебной палочки, которая нам помогла бы в одночасье решить все. Но мы к этому идем", – сказал депутат.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: