Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Из тарифов ЖКХ исключили необоснованные расходы на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Юрий Нестеренко.По его словам, мониторинг тарифов является одной из самых актуальных задач. Депутат находится в постоянном контакте с людьми, проводи встречи, где обговариваются мнения, предложения и возмущения о "коммуналке" и о том, чего хотят сами жители.Он отметил положительные результаты в благоустройстве Крыма. За 12 лет российский полуостров кардинально изменился благодаря множеству программ, таких как "Комфортная городская среда". Спикер подчеркнул, что особое внимание уделяется синхронизации работ: сначала производится плановая замена сетей, и только затем – благоустройство дворовых территорий, чтобы избежать лишних трат бюджета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фотоВ Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году

