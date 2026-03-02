Рейтинг@Mail.ru
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T10:18
2026-03-02T10:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
украина
диверсия
терроризм
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Ранее сообщалось, что житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. ПО данным пресс-службы прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с украинским гражданством проводили съемку военной техники и кораблей РФ и передавали сведения в СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
Видео ФСБ России о пресечении нелегальных каналов связи
Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ. Их использовали для вовлечения граждан в террористическую деятельность, мошенничества и других преступлений. Изъяли 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт, задержали более 200 человек.
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России

В России за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки

10:18 02.03.2026 (обновлено: 10:22 02.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ совместно с МВД России и СК России с 1 сентября 2025 года вскрыто и пресечено функционирование свыше 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность и ее координацию, а также массового распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества и совершения иных преступлений", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. ПО данным пресс-службы прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с украинским гражданством проводили съемку военной техники и кораблей РФ и передавали сведения в СБУ.
