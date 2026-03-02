https://crimea.ria.ru/20260302/bolshe-100-nelegalnykh-kanalov-sbu-dlya-verbovki-perekryli-v-rossii-1153606432.html

Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России - РИА Новости Крым, 02.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Ранее сообщалось, что житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. ПО данным пресс-службы прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с украинским гражданством проводили съемку военной техники и кораблей РФ и передавали сведения в СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники

Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ. Их использовали для вовлечения граждан в террористическую деятельность, мошенничества и других преступлений. Изъяли 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт, задержали более 200 человек.

