https://crimea.ria.ru/20260302/bolshe-100-nelegalnykh-kanalov-sbu-dlya-verbovki-perekryli-v-rossii-1153606432.html
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T10:18
2026-03-02T10:18
2026-03-02T10:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
украина
диверсия
терроризм
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153606613_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_000a9ea759920e21ea31c9894e1113bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В РФ за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов спецслужб Украины для вербовки россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Ранее сообщалось, что житель Крыма ответит за госизмену, а его сожительница – за шпионаж. ПО данным пресс-службы прокуратуры республики, мужчина – гражданин России и женщина с украинским гражданством проводили съемку военной техники и кораблей РФ и передавали сведения в СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 20 лет колонии за госизмену ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионажеКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153606613_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_30b7c0935ca6692439f4ad63fa3bd3cb.jpg
Видео ФСБ России о пресечении нелегальных каналов связи
Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ. Их использовали для вовлечения граждан в террористическую деятельность, мошенничества и других преступлений. Изъяли 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт, задержали более 200 человек.
2026-03-02T10:18
true
PT2M08S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), украина, диверсия, терроризм, новости, видео
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
В России за полгода перекрыли больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки
10:18 02.03.2026 (обновлено: 10:22 02.03.2026)