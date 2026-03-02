Рейтинг@Mail.ru
Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
В Феодосии устраняют последствия аварии на водоводе, около 30 тысяч жителей до вечера понедельника полностью или частично останутся без воды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии устраняют последствия аварии на водоводе, около 30 тысяч жителей до вечера понедельника полностью или частично останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Ограничения затронули порядка 70 улиц и переулков в городе, а также село Солнечное – всего порядка 30 тысяч человек.Полный список адресов: улицы Крымская, Чкалова, Федько, бульвар Старшинова, Гарнаева, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Вересаева, Революционная, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Караимская, Понамаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Любы Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Киевская, Грина, Десантников, Щорса. Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, Вити Коробкова, Циолковского, 8-го Марта, Фонтанная, Гарнаева, переулок Индустриальный, Советская, Боевая, Анюнаса, Никитина, Габрусева, Полевая, 2-ая Полевая, Дорожная, Луговая, переулки Луговой и Школьный, переулок Заводской, 1-го Мая, пер. Беломорский, Русская, Карла Маркса, Галерейная, Дорожная, Листовничей, Федько.Также сообщается, что водоснабжение на улице Дружбы (порядка 650 абонентов) будет восстановлено ориентировочно к 15:00 в понедельник.
феодосия, вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии

В Феодосии из-за аварии без воды остались более 30 тысяч абонентов

08:34 02.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии устраняют последствия аварии на водоводе, около 30 тысяч жителей до вечера понедельника полностью или частично останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии на Челноковском водоводе, 2 марта с 8:00 ориентировочно до 17:00 будет снижено давление воды (частичное или полное отсутствие водоснабжения)", - говорится в сообщении.
Ограничения затронули порядка 70 улиц и переулков в городе, а также село Солнечное – всего порядка 30 тысяч человек.
Полный список адресов: улицы Крымская, Чкалова, Федько, бульвар Старшинова, Гарнаева, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Вересаева, Революционная, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Караимская, Понамаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Любы Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Киевская, Грина, Десантников, Щорса. Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, Вити Коробкова, Циолковского, 8-го Марта, Фонтанная, Гарнаева, переулок Индустриальный, Советская, Боевая, Анюнаса, Никитина, Габрусева, Полевая, 2-ая Полевая, Дорожная, Луговая, переулки Луговой и Школьный, переулок Заводской, 1-го Мая, пер. Беломорский, Русская, Карла Маркса, Галерейная, Дорожная, Листовничей, Федько.
Также сообщается, что водоснабжение на улице Дружбы (порядка 650 абонентов) будет восстановлено ориентировочно к 15:00 в понедельник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
