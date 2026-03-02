Рейтинг@Mail.ru
Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/blokada-vmesto-druzhby-orban-obvinil-zelenskogo-v-shantazhe-1153613913.html
Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже
Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T14:15
2026-03-02T14:15
виктор орбан
новости
в мире
нефтепровод "дружба"
владимир зеленский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектовВосстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнениеКонец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_449ed40f7ebb44ccb5f8eaae961ddbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, новости, в мире, нефтепровод "дружба", владимир зеленский, политика
Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже

Действия Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом – Орбан

14:15 02.03.2026
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.
"Действия Зеленского – это банальный шантаж против Венгрии. Но Венгрия не сдастся, и мы прорвем нефтяную блокаду", – цитирует выдержку из заявления главы венгерского правительства РИА Новости.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Восстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнение
Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана
 
Виктор ОрбанНовостиВ миреНефтепровод "Дружба"Владимир ЗеленскийПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22В Севастополе "застройщик" ответит за хищение 20 миллионов рублей
17:07Часть Белогорского района Крыма обесточена
16:57Это не Ирак: на каких условиях США закончат операцию в Иране
16:43Путин и король Бахрейна обсудили агрессию США и Израиля против Ирана
16:23Жена лидера Ирана Хаменеи умерла от полученных при ударе США ранений
16:11Детей из Украины будут эвакуировать без согласия родителей - указ
15:55Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с эмиром Катара
15:48Офис телеканала RT в Тегеране пострадал от обстрелов
15:39Как долго может продержаться Иран под ударами США и Израиля
15:31Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХ
15:16Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м
15:05Путин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭ
14:46Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном – прогноз
14:35Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией
14:24Крымчан предупредили об активизации клещей
14:15Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже
14:04Пять сотрудников МВД погибли и шесть ранены при ударе ВСУ по Херсонщине
14:01Пожар на топливном терминале в Новороссийске потушили
13:56Смогут ли США и Израиль свергнуть правящий режим в Иране
13:45На Фиоленте спасли женщину со сломанной ногой
Лента новостейМолния