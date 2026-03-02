https://crimea.ria.ru/20260302/blokada-vmesto-druzhby-orban-obvinil-zelenskogo-v-shantazhe-1153613913.html

Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже

Блокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектовВосстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнениеКонец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана

