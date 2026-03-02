https://crimea.ria.ru/20260302/biznesmen-umar-dzhabrailov-pokonchil-s-soboy-1153608981.html
2 мар
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.По его данным, бизнесмена доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.Умар Джабраилов родился 28 июня 1958. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С января 2004 по октябрь 2009 гг. работал членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Чеченской Республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Умар Джабраилов найден в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве", – цитирует агентство собеседника.
По его данным, бизнесмена доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.
Умар Джабраилов родился 28 июня 1958. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С января 2004 по октябрь 2009 гг. работал членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Чеченской Республики.
