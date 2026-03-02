Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости Крым, 02.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.По его данным, бизнесмена доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.Умар Джабраилов родился 28 июня 1958. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С января 2004 по октябрь 2009 гг. работал членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Чеченской Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в Москве

11:29 02.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Умар Джабраилов найден в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве", – цитирует агентство собеседника.

По его данным, бизнесмена доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.
Умар Джабраилов родился 28 июня 1958. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С января 2004 по октябрь 2009 гг. работал членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Чеченской Республики.
