https://crimea.ria.ru/20260302/biznesmen-umar-dzhabrailov-pokonchil-s-soboy-1153608981.html

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T11:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.По его данным, бизнесмена доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось.Умар Джабраилов родился 28 июня 1958. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С января 2004 по октябрь 2009 гг. работал членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Чеченской Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

