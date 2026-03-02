Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщает вечером в понедельник Минтранс РФ по итогам совещания с участием... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T18:10
2026-03-02T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщает вечером в понедельник Минтранс РФ по итогам совещания с участием МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии, отечественных и зарубежных авиакомпаний.Авиакомпаниям поручили заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов. Также до перевозчиков довели неприемлемость спекулятивного роста цен из-за повышенного спроса после разблокировки направлений.По данным Минтранса сейчас закрыто воздушное пространство Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных государств.Со ссылкой на Данные МИД России, в профильном ведомстве сообщили, что наибольшее количество организованных туристов сейчас находятся в ОАЭ – более 20 тыс. человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте – суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры. В минувшие выходные оформлены возвраты более 10 тысяч билетов.США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго может продержаться Иран под ударами США и ИзраиляПутин обсудил трагические события в Иране с лидером ОАЭВ России назвали единственную цель ударов США и Израиля по Ирану
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

18:10 02.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщает вечером в понедельник Минтранс РФ по итогам совещания с участием МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии, отечественных и зарубежных авиакомпаний.
"Сейчас обсуждаются слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. В приоритете – безопасность. Сегодня вечером, 2 марта, аэропорт Шереметьево планирует обслужить первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами: из Абу-Даби перевозчика Etihad Airways, из Маската авиакомпании Oman Air", – проинформировали в Минтрансе.
Авиакомпаниям поручили заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов. Также до перевозчиков довели неприемлемость спекулятивного роста цен из-за повышенного спроса после разблокировки направлений.
По данным Минтранса сейчас закрыто воздушное пространство Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, приостановлены рейсы в/из 9 перечисленных государств.
Со ссылкой на Данные МИД России, в профильном ведомстве сообщили, что наибольшее количество организованных туристов сейчас находятся в ОАЭ – более 20 тыс. человек. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте – суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры. В минувшие выходные оформлены возвраты более 10 тысяч билетов.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. По информации СМИ, в результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель в случае необходимости. Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
