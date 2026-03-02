https://crimea.ria.ru/20260302/ataka-vsu-na-novorossiysk-i-tretiy-den-udarov-po-iranu-glavnoe-za-den-1153622202.html

Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день

Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день

ЧС в Новороссийске после атаки ВСУ. Иран третий день под ударами США и Израиля. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по следующему раунду... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T22:55

2026-03-02T22:55

2026-03-02T22:59

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

главное за день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153607216_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ed9299768792609ea57cec2c4a880da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. ЧС в Новороссийске после атаки ВСУ. Иран третий день под ударами США и Израиля. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по следующему раунду трехсторонних переговоров России, США и Украины. Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать детей без согласия родителей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по НовороссийскуВ ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В одной из многоэтажек Новороссийска фрагменты беспилотника попали в квартиру. По двум адресам возникли возгорания. В Новороссийске в результате ударов украинских дронов повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации."Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Третий день нападения США и Израиля на ИранГлава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции раскрыл подробности военной операции США и Израиля против Ирана, получившей название "Эпическая ярость".Он подчеркнул, что действия США и Израиля якобы стали ответом на военные приготовления Тегерана. По утверждению главы Пентагона, Иран активно разрабатывал современные ракеты и беспилотники, которые планировались как "военный щит" для реализации амбиций в сфере "ядерного шантажа".Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что атака США и Израиля на Иран не имеет тенденции перерастания в третью мировую войну, оставаясь в рамках регионального конфликта.Политик указал, что Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Таким образом, по его словам, формируется единая западная военная коалиция против Ирана.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил, что Иран обладает значительным количеством ракет и беспилотников для ведения продолжительной войны, при этом израильский запас ракет для систем ПВО достаточно ограничен.Заявление Зеленского о переговорах с РоссиейГлава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта."Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Она планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто ее не отменил", – цитирует его заявление украинским изданиям РИА Новости.Пожизненное заключение фигуранту дела о теракте на Крымском мостуСуд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, осужденный являлся администратором SIM-бокса и был причастен к регистрации аккаунта в WhatsApp*, использовавшегося при совершении теракта.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.На Украине детей будут эвакуировать без согласия родителейГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады."Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№4779-IX)", – говорится в публикации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260302/nad-krymom-otrabotala-pvo-1153630524.html

https://crimea.ria.ru/20260302/vystuplenie-trampa-po-situatsii-v-irane--glavnye-zayavleniya-1153629897.html

https://crimea.ria.ru/20260302/peregovory-po-ukraine-izmenilas-li-situatsiya-iz-za-blizhnego-vostoka-1153611314.html

https://crimea.ria.ru/20260302/pyat-sotrudnikov-mvd-pogibli-i-shest-raneny-pri-udare-vsu-po-khersonschine--1153614026.html

https://crimea.ria.ru/20260302/blokada-vmesto-druzhby-orban-obvinil-zelenskogo-v-shantazhe-1153613913.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, главное за день