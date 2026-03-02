Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
ЧС в Новороссийске после атаки ВСУ. Иран третий день под ударами США и Израиля. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по следующему раунду... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T22:55
2026-03-02T22:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. ЧС в Новороссийске после атаки ВСУ. Иран третий день под ударами США и Израиля. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по следующему раунду трехсторонних переговоров России, США и Украины. Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать детей без согласия родителей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по НовороссийскуВ ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В одной из многоэтажек Новороссийска фрагменты беспилотника попали в квартиру. По двум адресам возникли возгорания. В Новороссийске в результате ударов украинских дронов повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации."Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Третий день нападения США и Израиля на ИранГлава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции раскрыл подробности военной операции США и Израиля против Ирана, получившей название "Эпическая ярость".Он подчеркнул, что действия США и Израиля якобы стали ответом на военные приготовления Тегерана. По утверждению главы Пентагона, Иран активно разрабатывал современные ракеты и беспилотники, которые планировались как "военный щит" для реализации амбиций в сфере "ядерного шантажа".Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что атака США и Израиля на Иран не имеет тенденции перерастания в третью мировую войну, оставаясь в рамках регионального конфликта.Политик указал, что Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Таким образом, по его словам, формируется единая западная военная коалиция против Ирана.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил, что Иран обладает значительным количеством ракет и беспилотников для ведения продолжительной войны, при этом израильский запас ракет для систем ПВО достаточно ограничен.Заявление Зеленского о переговорах с РоссиейГлава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта."Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Она планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто ее не отменил", – цитирует его заявление украинским изданиям РИА Новости.Пожизненное заключение фигуранту дела о теракте на Крымском мостуСуд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, осужденный являлся администратором SIM-бокса и был причастен к регистрации аккаунта в WhatsApp*, использовавшегося при совершении теракта.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.На Украине детей будут эвакуировать без согласия родителейГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады."Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№4779-IX)", – говорится в публикации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день

Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов США и Израиля по Ирану – главное за день

22:55 02.03.2026 (обновлено: 22:59 02.03.2026)
 
© Telegram-канал Андрей КравченкоПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. ЧС в Новороссийске после атаки ВСУ. Иран третий день под ударами США и Израиля. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по следующему раунду трехсторонних переговоров России, США и Украины. Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать детей без согласия родителей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Новороссийску

В ночь на понедельник ВСУ совершили атаку беспилотниками на Краснодарский край. В одной из многоэтажек Новороссийска фрагменты беспилотника попали в квартиру. По двум адресам возникли возгорания. В Новороссийске в результате ударов украинских дронов повреждены 17 домов и детский сад, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Над Крымом отработала ПВО

Третий день нападения США и Израиля на Иран

Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции раскрыл подробности военной операции США и Израиля против Ирана, получившей название "Эпическая ярость".
Он подчеркнул, что действия США и Израиля якобы стали ответом на военные приготовления Тегерана. По утверждению главы Пентагона, Иран активно разрабатывал современные ракеты и беспилотники, которые планировались как "военный щит" для реализации амбиций в сфере "ядерного шантажа".
Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что атака США и Израиля на Иран не имеет тенденции перерастания в третью мировую войну, оставаясь в рамках регионального конфликта.
Политик указал, что Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Таким образом, по его словам, формируется единая западная военная коалиция против Ирана.
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в ходе круглого стола на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил, что Иран обладает значительным количеством ракет и беспилотников для ведения продолжительной войны, при этом израильский запас ракет для систем ПВО достаточно ограничен.
Заявление Зеленского о переговорах с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта.
"Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Она планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за сегодняшних боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто ее не отменил", – цитирует его заявление украинским изданиям РИА Новости.
Пожизненное заключение фигуранту дела о теракте на Крымском мосту

Суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, осужденный являлся администратором SIM-бокса и был причастен к регистрации аккаунта в WhatsApp*, использовавшегося при совершении теракта.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На Украине детей будут эвакуировать без согласия родителей

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий эвакуировать несовершеннолетних без согласия родителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий (№4779-IX)", – говорится в публикации.
