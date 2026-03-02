Рейтинг@Mail.ru
Алупка завоевала Гран-при музейного туризма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/alupka-zavoevala-gran-pri-muzeynogo-turizma-1153616017.html
Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
Алупка завоевала Гран-при музейного туризма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
Алупка, которая входит в городской округ Ялта, заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов,... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T21:38
2026-03-02T21:38
янина павленко
ялта
алупка
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
крым
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148286498_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7538feee2aaefe57de3f3a77837c21d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Алупка, которая входит в городской округ Ялта, заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Она отметила, что учитывая высокий уровень конкуренции – на конкурс было представлено 385 проектов из 70 регионов и 173 населенных пунктов страны.Янина Павленко назвала Алупку "южнобережным бриллиантом" и рассказала, что городу есть чем удивить гостей. Здесь история встречается с современностью: музеи, уютные улочки, парки, обновленный Старый город – каждый сможет найти здесь свой любимый уголок.По данным российского сервиса бронирования Твил.Ру, Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Также рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой возглавила вся Ялта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха компаниямиКрым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновРомантическое путешествие в Крым: цены на размещение
ялта
алупка
крым
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148286498_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_0d10e29f52e2e3d4e10ec964c857318c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
янина павленко, ялта, алупка, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, крым, юбк
Алупка завоевала Гран-при музейного туризма

Алупка стала лучшим городом в сфере семейного туризма среди 173 населенных пунктов страны

21:38 02.03.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАлупка. Воронцовский дворец
Алупка. Воронцовский дворец
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Алупка, которая входит в городской округ Ялта, заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

"Отличная новость! Наша прекрасная Алупка победила в III Всероссийской премии туристических городов – у нас Гран-При в сфере музейного туризма и призовое место в номинации "Семейный туризм", – написала в своем Telegram-канале Павленко.

Она отметила, что учитывая высокий уровень конкуренции – на конкурс было представлено 385 проектов из 70 регионов и 173 населенных пунктов страны.
Янина Павленко назвала Алупку "южнобережным бриллиантом" и рассказала, что городу есть чем удивить гостей. Здесь история встречается с современностью: музеи, уютные улочки, парки, обновленный Старый город – каждый сможет найти здесь свой любимый уголок.
По данным российского сервиса бронирования Твил.Ру, Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Также рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой возглавила вся Ялта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
 
Янина ПавленкоЯлтаАлупкаТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости КрымаКрымЮБК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Атака ВСУ на Новороссийск и третий день ударов по Ирану: главное за день
22:42Связанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
22:21В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
22:07В Севастополе выявили опасные игровые площадки
21:54Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
21:38Алупка завоевала Гран-при музейного туризма
21:23В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
21:08Государство будет помогать россиянам отдавать долги банкам
20:47Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнение
20:32Над Крымом отработала ПВО
20:09Выступление Трампа по ситуации в Иране – главные заявления
19:55Новые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в Крыму
19:40В Севастополе остановили морской транспорт
19:28Туризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
19:10Черная Луна – будет ли в Крыму видно полное лунное затмение
18:52Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
18:34Влетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБК
18:24Путин обсудил ситуацию в Иране с наследным принцем Саудовской Аравии
18:10Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
18:01Макрон хочет увеличить ядерный арсенал Франции и разработать гиперзвук
Лента новостейМолния