Алупка завоевала Гран-при музейного туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Алупка, которая входит в городской округ Ялта, заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Она отметила, что учитывая высокий уровень конкуренции – на конкурс было представлено 385 проектов из 70 регионов и 173 населенных пунктов страны.Янина Павленко назвала Алупку "южнобережным бриллиантом" и рассказала, что городу есть чем удивить гостей. Здесь история встречается с современностью: музеи, уютные улочки, парки, обновленный Старый город – каждый сможет найти здесь свой любимый уголок.По данным российского сервиса бронирования Твил.Ру, Алупка вошла в число самых популярных направлений для длительного отдыха в феврале 2026 года. Также рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой возглавила вся Ялта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха компаниямиКрым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновРомантическое путешествие в Крым: цены на размещение

