Рейтинг@Mail.ru
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260302/aferisty-rassylayut-feyki-ot-imeni--glavy-krasnoperekopskogo-rayona-kryma-1153605126.html
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
Аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района и рассылают от его имени сообщения, чтобы получить интересующую их информацию... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T09:36
2026-03-02T09:36
новости крыма
крым
сергей биданец
красноперекопский район
фейк
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района и рассылают от его имени сообщения, чтобы получить интересующую их информацию. Об этом в официальном Telegram-канале предупредил сам Сергей Биданец.Глава администрации уточнил, что так аферисты пытаются получить от крымчан информацию или денежные средства.Мошенники часто прибегают к подобным способам. Так, в середине февраля аферисты создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылали сообщения с просьбами перевести деньги. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисовНа Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииСальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
крым
красноперекопский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, сергей биданец, красноперекопский район, фейк, мошенничество
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма

В Крыму аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района

09:36 02.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района и рассылают от его имени сообщения, чтобы получить интересующую их информацию. Об этом в официальном Telegram-канале предупредил сам Сергей Биданец.
"Мошенники от моего имени в мессенджере Telegram совершают рассылки сообщений. Доверяйте только достоверной информации, размещенной на моих официальных страницах", – сказано в сообщении.
Глава администрации уточнил, что так аферисты пытаются получить от крымчан информацию или денежные средства.
Мошенники часто прибегают к подобным способам. Так, в середине февраля аферисты создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылали сообщения с просьбами перевести деньги. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
 
Новости КрымаКрымСергей БиданецКрасноперекопский районФейкМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
10:10В Крыму в ДТП один человек погиб и 20 пострадали
10:00Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
09:52В 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
09:36Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
09:31Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане
09:10Как в Крыму ремонтируют и строят учреждения культуры
08:57В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
08:47Вспомнить всё: как жили Крым и Севастополь при Горбачеве
08:34Более 30 тысяч абонентов остались без воды в Феодосии
08:29Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии пройдет в Севастополе
08:06Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
07:58Иран отказался вести переговоры с США
07:52Приведет ли атака США и Израиля на Иран к третьей мировой войне
07:34В ходе атаки БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
07:29Массированный налет на Крым и регионы России - сбиты 172 беспилотника ВСУ
07:20Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Пермском крае
07:07Крымский мост сейчас - обстановка после приостановки движения
06:42Резкий рост цен на квартиры в новостройках Крыма: что говорят эксперты
06:25Трамп выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
Лента новостейМолния