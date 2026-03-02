https://crimea.ria.ru/20260302/aferisty-rassylayut-feyki-ot-imeni--glavy-krasnoperekopskogo-rayona-kryma-1153605126.html
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Аферисты рассылают фейки от имени главы Красноперекопского района Крыма
Аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района и рассылают от его имени сообщения, чтобы получить интересующую их информацию... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T09:36
2026-03-02T09:36
2026-03-02T09:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аферисты создали фейковую страницу главы администрации Красноперекопского района и рассылают от его имени сообщения, чтобы получить интересующую их информацию. Об этом в официальном Telegram-канале предупредил сам Сергей Биданец.Глава администрации уточнил, что так аферисты пытаются получить от крымчан информацию или денежные средства.Мошенники часто прибегают к подобным способам. Так, в середине февраля аферисты создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылали сообщения с просьбами перевести деньги. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисовНа Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииСальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
