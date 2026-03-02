https://crimea.ria.ru/20260302/aeroport-sochi-vozobnovil-rabotu-spustya-18-chasov-1153603919.html

Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов

Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов - РИА Новости Крым, 02.03.2026

Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов

Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026

2026-03-02T08:06

2026-03-02T08:06

2026-03-02T08:06

сочи

аэропорт

безопасность

новости

краснодарский край

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153599337_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_66435ec68a75906d47b489eaaa784153.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи был введен 1 марта в 13:41 и был снят в 7:22 2 марта.Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на данный момент на вылет из Сочи задерживаются более 40 рейсов, на прилет – более 50. Девять рейсов на прилет отменены.Сочи, как и весь Краснодарский край с воскресенье находился под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работала ПВО. В течение прошедшей ночи с дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 66 - над территорией Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, безопасность, новости, краснодарский край, атаки всу