https://crimea.ria.ru/20260302/aeroport-sochi-vozobnovil-rabotu-spustya-18-chasov-1153603919.html
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T08:06
2026-03-02T08:06
2026-03-02T08:06
сочи
аэропорт
безопасность
новости
краснодарский край
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153599337_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_66435ec68a75906d47b489eaaa784153.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи был введен 1 марта в 13:41 и был снят в 7:22 2 марта.Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на данный момент на вылет из Сочи задерживаются более 40 рейсов, на прилет – более 50. Девять рейсов на прилет отменены.Сочи, как и весь Краснодарский край с воскресенье находился под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работала ПВО. В течение прошедшей ночи с дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 66 - над территорией Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153599337_276:199:1147:853_1920x0_80_0_0_b837fc0bc73c7ac69577761c5c6e038e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, аэропорт, безопасность, новости, краснодарский край, атаки всу
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
Аэропорт Сочи возобновил работу – ограничения действовали 18 часов