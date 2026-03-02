Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов - РИА Новости Крым, 02.03.2026
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов
Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2026
2026-03-02T08:06
2026-03-02T08:06
сочи
аэропорт
безопасность
новости
краснодарский край
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи был введен 1 марта в 13:41 и был снят в 7:22 2 марта.Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на данный момент на вылет из Сочи задерживаются более 40 рейсов, на прилет – более 50. Девять рейсов на прилет отменены.Сочи, как и весь Краснодарский край с воскресенье находился под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работала ПВО. В течение прошедшей ночи с дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 66 - над территорией Краснодарского края.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
сочи, аэропорт, безопасность, новости, краснодарский край, атаки всу
Аэропорт Сочи возобновил работу спустя 18 часов

Аэропорт Сочи возобновил работу – ограничения действовали 18 часов

08:06 02.03.2026
 
Аэропорт Сочи
Аэропорт Сочи
© Аэропорт Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали на протяжении почти 18 часов. Об этом сообщает Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.", - говорится в сообщении.
Запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи был введен 1 марта в 13:41 и был снят в 7:22 2 марта.
Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на данный момент на вылет из Сочи задерживаются более 40 рейсов, на прилет – более 50. Девять рейсов на прилет отменены.
Сочи, как и весь Краснодарский край с воскресенье находился под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работала ПВО. В течение прошедшей ночи с дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 66 - над территорией Краснодарского края.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиАэропортБезопасностьНовостиКраснодарский крайАтаки ВСУ
 
Лента новостейМолния