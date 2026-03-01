https://crimea.ria.ru/20260301/zakryt-ormuzskiy-proliv-iran-pytaetsya-ostanovit-agressiyu-trampa-1153591081.html

Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа

Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа

Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить... РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T15:10

2026-03-01T15:10

2026-03-01T15:34

мнения

эксклюзивы риа новости крым

игорь шатров

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

ормузский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_fbcdc48ed096decef51a29702778b379.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров."Закрытие Ормузского пролива очень серьезно отразится на поставках нефти и газа. И, кстати, Иран в свое время предупреждал, что в случае обострения ситуации, доведения ее до критической фазы, он применит такую меру, как закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% нефтяных и около 30% газовых перевозок в мире. Так что уже завтра цены на нефть на бирже будут зависеть от ситуации в Ормузском проливе", – сказал политолог.По словам Шатрова, закрытие Ормузского пролива для судов станет очень жестким кризисом.В целом же политолог назвал ситуацию вокруг Ирана очень печальной. "По большому счету, Ирану никто не поможет, если он сам себе не поможет. Так устроен миропорядок. Ни одна страна свою военную мощь в интересах Ирана использовать не будет, поэтому Тегеран должен надеяться на собственные силы", – отметил собеседник.По мнению Шатрова, Трамп не планировал какую-то большую наземную операцию, а надеялся в результате налетов раскачать общество и вызвать революцию в Иране для свержение действующего режима. Также эксперт не исключил, что США еще какое-то время будут пробовать реализовать свои планы, а потом "вынуждены будут успокоиться и готовиться к какой-то следующей истории".Накануне КСИР (Корпус стражей исламской революции) объявил о закрытии Ормузского пролива. По данным агентства Reuters, суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.В воскресенье экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи сообщил, что Ормузский пролив был открыт для танкеров "до дальнейшего уведомления", его слова приводит FT. Вместе с тем Резаи предупредил, что американские ВС и военнослужащие – "законные цели" для иранских ударов.Агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic сообщает, что по меньшей мере 150 танкеров, включая суда для перевозки сырой нефти и сжиженного природного газа, бросили якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне, пишет РИА Новости.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьиУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

иран

ормузский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ормузский пролив