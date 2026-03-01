Рейтинг@Mail.ru
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить... РИА Новости Крым, 01.03.2026
мнения
эксклюзивы риа новости крым
игорь шатров
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ормузский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров."Закрытие Ормузского пролива очень серьезно отразится на поставках нефти и газа. И, кстати, Иран в свое время предупреждал, что в случае обострения ситуации, доведения ее до критической фазы, он применит такую меру, как закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% нефтяных и около 30% газовых перевозок в мире. Так что уже завтра цены на нефть на бирже будут зависеть от ситуации в Ормузском проливе", – сказал политолог.По словам Шатрова, закрытие Ормузского пролива для судов станет очень жестким кризисом.В целом же политолог назвал ситуацию вокруг Ирана очень печальной. "По большому счету, Ирану никто не поможет, если он сам себе не поможет. Так устроен миропорядок. Ни одна страна свою военную мощь в интересах Ирана использовать не будет, поэтому Тегеран должен надеяться на собственные силы", – отметил собеседник.По мнению Шатрова, Трамп не планировал какую-то большую наземную операцию, а надеялся в результате налетов раскачать общество и вызвать революцию в Иране для свержение действующего режима. Также эксперт не исключил, что США еще какое-то время будут пробовать реализовать свои планы, а потом "вынуждены будут успокоиться и готовиться к какой-то следующей истории".Накануне КСИР (Корпус стражей исламской революции) объявил о закрытии Ормузского пролива. По данным агентства Reuters, суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.В воскресенье экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи сообщил, что Ормузский пролив был открыт для танкеров "до дальнейшего уведомления", его слова приводит FT. Вместе с тем Резаи предупредил, что американские ВС и военнослужащие – "законные цели" для иранских ударов.Агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic сообщает, что по меньшей мере 150 танкеров, включая суда для перевозки сырой нефти и сжиженного природного газа, бросили якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне, пишет РИА Новости.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;
иран
ормузский пролив
РИА Новости Крым
Новости
мнения, игорь шатров, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ормузский пролив
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа

Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию – эксперт

15:10 01.03.2026 (обновлено: 15:34 01.03.2026)
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ормузский пролив – узкая водная артерия, соединяющая Персидский и Оманский залив и ведущая в открытый океан. Фактически это единственный морской выход в открытое море и на мировые рынки для таких государств как Ирак, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Для Саудовской Аравии, имеющей альтернативные выходы к морю, Ормузский пролив также стратегически важен, поскольку большую часть своей нефти Королевство вывозит именно через Ормуз. Пролив узкий и неглубокий. В самой узкой части ширина пролива составляет около 50 километров, а глубины пролива колеблются вокруг 200 с небольшим метров.
"Закрытие Ормузского пролива очень серьезно отразится на поставках нефти и газа. И, кстати, Иран в свое время предупреждал, что в случае обострения ситуации, доведения ее до критической фазы, он применит такую меру, как закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% нефтяных и около 30% газовых перевозок в мире. Так что уже завтра цены на нефть на бирже будут зависеть от ситуации в Ормузском проливе", – сказал политолог.
По словам Шатрова, закрытие Ормузского пролива для судов станет очень жестким кризисом.
"Но этот рычаг (закрытие Ормузского пролива – ред.) Иран будет использовать для того, чтобы решить проблему американской агрессии, воздействовать таким образом в целом на мировое сообщество, потому что у Тегерана ничего не остается, никаких других инструментов у Ирана нет, и он применил единственно возможные в этой ситуации инструменты", – считает эксперт.
В целом же политолог назвал ситуацию вокруг Ирана очень печальной. "По большому счету, Ирану никто не поможет, если он сам себе не поможет. Так устроен миропорядок. Ни одна страна свою военную мощь в интересах Ирана использовать не будет, поэтому Тегеран должен надеяться на собственные силы", – отметил собеседник.
По мнению Шатрова, Трамп не планировал какую-то большую наземную операцию, а надеялся в результате налетов раскачать общество и вызвать революцию в Иране для свержение действующего режима. Также эксперт не исключил, что США еще какое-то время будут пробовать реализовать свои планы, а потом "вынуждены будут успокоиться и готовиться к какой-то следующей истории".

"Иран для США – это экзистенциальное зло и они видят свои цели и задачи, по крайней мере лично Трамп, в свержении существующего режима. Они (США – ред.) и дальше будут придумывать какие-то провокации", – подытожил политолог.

Накануне КСИР (Корпус стражей исламской революции) объявил о закрытии Ормузского пролива. По данным агентства Reuters, суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
В воскресенье экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи сообщил, что Ормузский пролив был открыт для танкеров "до дальнейшего уведомления", его слова приводит FT. Вместе с тем Резаи предупредил, что американские ВС и военнослужащие – "законные цели" для иранских ударов.
Агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic сообщает, что по меньшей мере 150 танкеров, включая суда для перевозки сырой нефти и сжиженного природного газа, бросили якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне, пишет РИА Новости.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи
Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта
Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияИгорь ШатровИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАОрмузский пролив
 
