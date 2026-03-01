https://crimea.ria.ru/20260301/vsu-udarili-po-mashine-volonterov-iz-rostova-na-donu--pogibla-zhenschina-1153586508.html

ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина

На трассе в Запорожской области ВСУ ударили по автомобилю волонтеров из Ростован-на-Дону – погибла женщина и тяжело ранена еще одна. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T09:22

2026-03-01T09:22

2026-03-01T09:30

евгений балицкий

запорожская область

новости

ростов-на-дону

волонтеры

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153586629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b43b49d06df9464c932fbff56dc4b02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На трассе в Запорожской области ВСУ ударили по автомобилю волонтеров из Ростован-на-Дону – погибла женщина и тяжело ранена еще одна. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – она скончалась на месте. Тяжелые ранения получила ещё одна волонтер – также женщина 1975 года рождения. Она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья, прионформировал глава региона.В феврале ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

ростов-на-дону

2026

Новости

ru-RU

евгений балицкий, запорожская область, новости, ростов-на-дону, волонтеры, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу