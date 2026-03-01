https://crimea.ria.ru/20260301/vsu-udarili-po-mashine-volonterov-iz-rostova-na-donu--pogibla-zhenschina-1153586508.html
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина - РИА Новости Крым, 01.03.2026
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
На трассе в Запорожской области ВСУ ударили по автомобилю волонтеров из Ростован-на-Дону – погибла женщина и тяжело ранена еще одна. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T09:22
2026-03-01T09:22
2026-03-01T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На трассе в Запорожской области ВСУ ударили по автомобилю волонтеров из Ростован-на-Дону – погибла женщина и тяжело ранена еще одна. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – она скончалась на месте. Тяжелые ранения получила ещё одна волонтер – также женщина 1975 года рождения. Она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья, прионформировал глава региона.В феврале ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина и ранена еще одна
09:22 01.03.2026 (обновлено: 09:30 01.03.2026)