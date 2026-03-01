https://crimea.ria.ru/20260301/v-sochi-otrazhayut-ataku-vsu--v-gorode-rabotaet-pvo-1153589751.html
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T14:02
2026-03-01T14:02
2026-03-01T14:37
сочи
андрей прошунин
новости
краснодарский край
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, андрей прошунин, новости, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
В Сочи работает система ПВО – над городом отражают атаку ВСУ
14:02 01.03.2026 (обновлено: 14:37 01.03.2026)