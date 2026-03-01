https://crimea.ria.ru/20260301/v-sochi-otrazhayut-ataku-vsu--v-gorode-rabotaet-pvo-1153589751.html

В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО

В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2026

В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО

Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T14:02

2026-03-01T14:02

2026-03-01T14:37

сочи

андрей прошунин

новости

краснодарский край

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, андрей прошунин, новости, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу