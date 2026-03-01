Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/v-sochi-otrazhayut-ataku-vsu--v-gorode-rabotaet-pvo-1153589751.html
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T14:02
2026-03-01T14:37
сочи
андрей прошунин
новости
краснодарский край
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, андрей прошунин, новости, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО

В Сочи работает система ПВО – над городом отражают атаку ВСУ

14:02 01.03.2026 (обновлено: 14:37 01.03.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – написал глава города в своем Telegram-канале.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.
Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти. Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиАндрей ПрошунинНовостиКраснодарский крайПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01В Севастополе снова воздушная тревога
14:52В Севастополе отбой воздушной тревоги
14:32Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей
14:20В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
14:14Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников
14:02В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
13:45В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
13:30Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер
13:12Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи
13:04Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
12:47В Саках произошла авария на высоковольтной линии
12:28Крымский мост открыт
12:22Смертельный пожар произошел в Балаклаве
11:45Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек
11:11Март против кожи – как защитить от холодного ветра и солнца всю семью
10:47Белый снег и кровь богатыря: символика молдавского мэрцишора
10:34Проект "Корабли и люди" стартует в Севастополе
10:15Крымский мост закрыт
09:52"Гениальный директор ОРТ": годовщина гибели Влада Листьева
09:22ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
Лента новостейМолния