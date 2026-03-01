https://crimea.ria.ru/20260301/v-sevastopole-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1153600151.html

В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.03.2026

В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее в воскресенье стало известно, что в Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован проинформировал о частичном обесточивании восьми сел района. Помощник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на магистральных электросетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

