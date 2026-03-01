Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее в воскресенье стало известно, что в Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован проинформировал о частичном обесточивании восьми сел района. Помощник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на магистральных электросетях.
михаил развожаев, новости севастополя, электроэнергия, электросети крыма, срочные новости крыма, крым, севастополь
В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили электроснабжение после сбоя в энергосистеме

22:40 01.03.2026 (обновлено: 22:56 01.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе начали подавать электроэнергию после аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 22:37 во всех районах уже есть свет", – написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.
Ранее в воскресенье стало известно, что в Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован проинформировал о частичном обесточивании восьми сел района. Помощник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на магистральных электросетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Михаил РазвожаевНовости СевастополяЭлектроэнергияЭлектросети КрымаСрочные новости КрымаКрымСевастополь
 
