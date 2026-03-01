Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-chetvertyy-raz-za-den-1153575157.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день
В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T22:23
2026-03-01T22:24
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
новости крыма
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, михаил развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день

Воздушная тревога объявлена в Севастополе четвертый раз за день

22:23 01.03.2026 (обновлено: 22:24 01.03.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил глава региона в Telegram-канале.
Во время воздушной тревоги звучат сирены. Севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день
22:10Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму
21:37Удары по Ирану и гибель Хаменеи и 165 детей после атаки США: главное
21:16США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана
20:55Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
20:41Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа
20:32Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму
20:11Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
19:48Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе
19:28Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
19:10Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
18:52Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
18:30В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:17Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
18:04В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:02Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 165 – ранены 95
17:34Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
17:16Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
17:07Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
17:03Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Лента новостейМолния