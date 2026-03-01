Рейтинг@Mail.ru
В Саках произошла авария на высоковольтной линии - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Саках произошла авария на высоковольтной линии
В Саках произошла авария на высоковольтной линии - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Саках произошла авария на высоковольтной линии
В Саках произошло отключение электроэнергии из-за аварии, сообщила глава города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T12:47
2026-03-01T12:52
саки
юлия предыбайло
новости крыма
электросети крыма
лэп
электроэнергия
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Саках произошло отключение электроэнергии из-за аварии, сообщила глава города Юлия Предыбайло.Аварийной бригадой РЭС проводятся работы, время восстановления ориентировочно до 16.00, сообщила Юлия Предыбайло.
саки
В Саках произошла авария на высоковольтной линии

Авария на высоковольтной линии произошла в Крыму в городе Саки

12:47 01.03.2026 (обновлено: 12:52 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Саках произошло отключение электроэнергии из-за аварии, сообщила глава города Юлия Предыбайло.
"По информации ДС РЭС: отключение электроэнергии на поселке Химзавода. Авария на высоковольтной линии", – проинформировала глава города-курорта.
Аварийной бригадой РЭС проводятся работы, время восстановления ориентировочно до 16.00, сообщила Юлия Предыбайло.
