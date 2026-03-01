https://crimea.ria.ru/20260301/v-sakakh-proizoshla-avariya-na-vysokovoltnoy-linii-1153588252.html
В Саках произошла авария на высоковольтной линии
В Саках произошло отключение электроэнергии из-за аварии, сообщила глава города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T12:47
2026-03-01T12:47
2026-03-01T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Саках произошло отключение электроэнергии из-за аварии, сообщила глава города Юлия Предыбайло.Аварийной бригадой РЭС проводятся работы, время восстановления ориентировочно до 16.00, сообщила Юлия Предыбайло.
12:47 01.03.2026 (обновлено: 12:52 01.03.2026)