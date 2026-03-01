https://crimea.ria.ru/20260301/v-ormuzskom-prolive-popal-pod-udar-i-tonet-neftyanoy-tanker-1153590224.html
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
2026-03-01T14:20
2026-03-01T14:20
2026-03-01T14:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Центр морской безопасности сообщил ранее РИА Новости, что танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа.Иранский вещатель, в свою очередь, опубликовал кадры, на которых видно охваченное огнем судно и идущий из района рубки густой черный дым.Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
В Ормузском проливе после удара тонет нефтяной танкер
14:20 01.03.2026 (обновлено: 14:47 01.03.2026)