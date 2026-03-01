Рейтинг@Mail.ru
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер - РИА Новости Крым, 01.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260301/v-ormuzskom-prolive-popal-pod-udar-i-tonet-neftyanoy-tanker-1153590224.html
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер - РИА Новости Крым, 01.03.2026
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Центр морской безопасности сообщил ранее РИА Новости, что танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа.Иранский вещатель, в свою очередь, опубликовал кадры, на которых видно охваченное огнем судно и идущий из района рубки густой черный дым.Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
иран
ормузский пролив
новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, танкер, ормузский пролив
В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер

В Ормузском проливе после удара тонет нефтяной танкер

14:20 01.03.2026 (обновлено: 14:47 01.03.2026)
 
© РИА НовостиГорящий танкер
Горящий танкер - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Центр морской безопасности сообщил ранее РИА Новости, что танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа.
Иранский вещатель, в свою очередь, опубликовал кадры, на которых видно охваченное огнем судно и идущий из района рубки густой черный дым.

"Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет", – гласит подпись в видео.

Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
