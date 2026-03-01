https://crimea.ria.ru/20260301/v-krymu-i-sevastopole-proizoshel-sboy-v-podache-elektroenergii-1153599890.html

Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму

Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму

В Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован проинформировал о частичном обесточивании восьми сел района. Помощник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на магистральных электросетях.Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города, перечислил глава региона.Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован также проинформировал об аварийном отключении электроэнергии в районе.Обесточены села Восход, Пологи, Янтарное, Клепинино, Колодезное, Пятихатка, Марьяновка, Новоэстония, перечислил глава района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

