Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму
Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму
В Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T22:10
2026-03-01T22:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован проинформировал о частичном обесточивании восьми сел района. Помощник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на магистральных электросетях.Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города, перечислил глава региона.Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован также проинформировал об аварийном отключении электроэнергии в районе.Обесточены села Восход, Пологи, Янтарное, Клепинино, Колодезное, Пятихатка, Марьяновка, Новоэстония, перечислил глава района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму

22:10 01.03.2026 (обновлено: 22:30 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел сбой в подаче электричества из-за аварийного отключения в сетях энергосистемы полуострова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован проинформировал о частичном обесточивании восьми сел района. Помощник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на магистральных электросетях.

"В Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина – в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы. Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15", – написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города, перечислил глава региона.
"Произошла авария на магистральных электросетях. В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Проводятся восстановительные работы", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован также проинформировал об аварийном отключении электроэнергии в районе.

"ЕДДС Красногвардейского района информирует: поступила информация от диспетчера Октябрьского РЭС ГУП РК "Крымэнерго" о том, с 21часа 30 минут аварийное отключение электроэнергии на территории Красногвардейского района", – написал Грабован в своем Telegram-канале.

Обесточены села Восход, Пологи, Янтарное, Клепинино, Колодезное, Пятихатка, Марьяновка, Новоэстония, перечислил глава района.
